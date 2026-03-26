Andorra crida a reforçar l'acció internacional per al futur de les muntanyes

El Principat acull la 7a Reunió Global del Mountain Partnership
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)
Andorra ha donat el tret de sortida aquest dijous a la 7a Reunió Global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes) fent una crida a reforçar l'acció internacional per al futur de les muntanyes.
En la inauguració de les jornades, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que protegir l'entorn natural "no és un fre, si no una oportunitat" per innovar, diversificar l'economia i construir un model més sostenible, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
També ha recordat que les zones de muntanya, que ocupen gairebé una quarta part de la superfície terrestre i acullen centenars de milions de persones, són especialment vulnerables a l'efecte dels reptes globals.
Així, ha remarcat la rellevància de la Mountain Partnership com a plataforma de cooperació, generació de coneixement i impuls d'accions concretes per garantir un desenvolupament sostenible i resilient.
Per la seva banda, la secretària general de l'ONU Turisme, Shaikha Nasser Al Nuwais, ha assenyalat la importància de les muntanyes per a l'àmbit del turisme i ha valorat que un turisme ben desenvolupat "no és una indústria" i sí una eina per empoderar les comunitats, diversificar els mitjans de vida i crear incentius reals per a les comunitats que hi viuen.
La presidenta del comitè director del Mountain Partnership, Ludovica Trancredi Martinelli, ha manifestat la importància de l'esdeveniment perquè, a parer seu, ha de contribuir a reforçar la cooperació entre països, fixar prioritats i marcar el futur de l'agenda de les muntanyes.
La reunió, que se celebra cada quatre anys, ha convertit Andorra en l'epicentre del debat global sobre les muntanyes d'un organisme integrat per més de 700 membres entre governs, institucions internacionals, acadèmia i societat civil.
PROGRAMA
Amb el lema 'Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes", el programa inclou durant tres dies sessions plenàries, taules rodones d'alt nivell i panells temàtics centrats en àmbits clau com la protecció dels ecosistemes, el finançament del desenvolupament sostenible i el reforç de les economies de muntanya.
Durant les taules rodones celebrades aquest dijous, el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat d'Andorra, David Forné, ha destacat la feina que el país està duent a terme per protegir el 30% del territori abans del 2030, els esforços per reduir les emissions i la dependència dels combustibles fòssils.
Un dels moments clau de la reunió serà l'adopció, dissabte, de la Declaració d'Andorra, un document que establirà orientacions i compromisos per reforçar la cooperació internacional i avançar en la protecció i el desenvolupament sostenible de les muntanyes.