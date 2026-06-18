Andorra crea l'Observatori de la Formació Professional

L'organisme és fruit de la col·laboració del Ministeri d'Educació i d'AR+I
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats d'Andorra i la fundació pública Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han signat un conveni per crear l'Observatori de la Formació Professional d'Andorra.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, la finalitat de la col·laboració és establir un marc estable de cooperació per promoure projectes conjunts de recerca, innovació i transferència de coneixement en l'àmbit educatiu.
L'observatori serà una eina estable d'anàlisi i seguiment per donar suport a la definició i avaluació de les polítiques públiques en aquesta matèria.
La iniciativa s'emmarca en l'impuls del pla estratègic nacional sobre l'ensenyament de la formació professional que promou el Ministeri per adequar millor l'oferta formativa a les necessitats reals del mercat laboral andorrà.
L'observatori integrarà el coneixement tècnic d'AR+I amb l'orientació estratègica i les dades que disposa el ministeri, de manera que AR+I s'encarregarà de definir indicadors objetivables sobre la inserció laboral i la rotació d'alumnes, a més d'elaborar informes periòdics i, si cal, estudis específics per recollir informació.
Amb aquesta aliança, el ministeri fa un pas endavant en la modernització del sistema educatiu, apostant per un model de presa de decisions basat en l'evidència científica i les dades reals.
La col·laboració amb AR+I permet sumar esforços i unificar l'experiència tècnica amb la visió institucional, consolidant un entorn de treball pioner que ajudarà a anticipar el futur de l'ensenyament professional a Andorra.