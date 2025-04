Andorra continuarà connectada a la xarxa francesa fins dimecres després de l'apagada a Espanya

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

Andorra es continua alimentant d'electricitat procedent només de França --a més de la producció nacional-- i no preveu importar energia des d'Espanya fins aquest dimecres perquè pugui recuperar totalment la normalitat després de l'apagada a la península Ibèrica, informa Forces Elèctriques d'Andorra (Feda) aquest dimarts en un comunicat.

La companyia ha assenyalat que el subministrament elèctric del país es manté amb "absoluta normalitat" des de l'apagada, que a Andorra va durar 10 segons.

El Principat disposa d'interconnexions amb Espanya i França que garanteixen la demanda elèctrica del país tenint en compte que la producció nacional --procedent principalment de la central hidroelèctrica de Feda-- no cobreix aquesta demanda.

En el moment de l'apagada, la part central i sud del país es va quedar sense subministrament elèctric uns segons, concretament les zones que rebien electricitat des d'Espanya, i Feda va bascular l'alimentació de tot el país cap a França per garantir el servei.

Aquest dimarts, l'operador Red Eléctrica Española ha informat el despatx elèctric de Feda que han recuperat la normalitat i han pogut tornar a aportar tensió a la interconnexió amb Andorra.

Així i tot, s'ha decidit mantenir l'alimentació pel costat francès i deixar la línia espanyola només com a opció de socors si hi hagués algun incident a França fins dimecres, quan ja es podrà importar electricitat per al subministrament.

AFECTACIÓ MÍNIMA

Feda destaca que l'afectació de l'apagada a Espanya ha estat mínima a Andorra per les "fortes" connexions amb els països veïns, que s'han assolit gràcies a la planificació i inversió, i per la implicació dels equips.

La companyia també afirma que la gestió diversificada de les fonts i interconnexions són una seguretat per al país que aporta "molt valor".

En els darrers anys s'ha duplicat la capacitat de la interconnexió amb França i hi ha planificada una inversió important per també renovar i ampliar la capacitat de la interconnexió amb Espanya, que connecta el Principat amb la subestació d'Adrall (Lleida).