Andorra considerarà prostitució demanar i pagar contingut sexual a través de plataformes en línia

La mesura s'inclou en una modificació de la llei qualificada del Codi Penal d'Andorra
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 23 (EUROPA PRESS)
Els actes sexuals efectuats a distància a través d'internet o per altres mitjans telemàtics i que incloguin interacció i remuneració, com demanar i pagar contingut d'OnlyFans o altres plataformes, serà considerat prostitució a Andorra.
Ho ha anunciat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, aquest dilluns en la presentació del projecte de modificació de la llei qualificada del Codi Penal, informa el Govern del Principat en un comunicat.
Molné ha destacat que les transformacions socials i tecnològiques, la complexitat creixent de la delinqüència organitzada i econòmica i les noves maneres de criminalitat digital i transnacional exigeixen una actualització de l'ordenament jurídic en matèria penal per garantir una resposta "adequada, proporcional i coherent".
La ministra ha explicat que en el cas de la prostitució a través d'internet, es preveu una sanció administrativa per al consumidor; si existeix proxenetisme les penes van de 2 a 5 anys de presó i si es detecta afavoriment de 3 mesos a 3 anys de presó.
En relació amb els delictes sexuals en línia, també es penalitza la difusió d'imatges que representin activitats sexuals o les parts íntimes d'una persona sense el seu consentiment, i el fet de manipular i de fer difusió d'imatges fent que sembli que una persona està nua o tenint conductes sexuals sense el seu consentiment.
Per aquests dos últims casos la pena prevista pot anar de 3 mesos fins a 3 anys de presó, i també es tipifica la provocació o la conspiració.
Igualment, serà castigat amb pena d'arrest l'enviament de material sexual sense consentiment, ja que amb la modificació aquesta conducta serà considerada assetjament sexual.
Addicionalment, s'estableix un agreujant específic en el cas que els delictes de discriminació es cometin mitjançant tecnologies de la informació i comunicació, i s'inclou dins els delictes de discriminació la incitació a l'odi i a l'hostilitat.
PROTECCIÓ DE MENORS
El projecte de llei del Govern andorrà també contempla augmentar l'edat de consentiment sexual, que passarà de 14 a 16 anys, per reforçar la protecció dels menors davant conductes que puguin vulnerar la seva llibertat i intimitat sexual.
El canvi s'inscriu dins la tendència europea i internacional de garantir una tutela més àmplia dels drets dels infants i adolescents, i parteix del reconeixement que els menors de 16 anys no disposen, en general, del grau suficient de maduresa emocional, psicològica i social per consentir lliurement i de manera informada una relació sexual amb una personal adulta.
Molné ha assenyalat que es tracta d'una mesura de prevenció i protecció davant possibles situacions d'"abús o manipulació" i ha afegit que com a excepció, l'edat de consentiment es manté en els 14 anys per a les relacions entre joves quan la diferència d'edat no superi els cinc anys entre ells.
De la mateixa manera, la modificació també tipifica com a pornografia infantil el material que representi de manera visual una persona que sembli ser menor d'edat participant en una conducta sexualment explícita, real o simulada, o qualsevol representació dels òrgans sexuals d'una persona que sembli menor d'edat.
En aquest cas, la pena podrà ser de fins a 4 anys de presó i també es tipifica la temptativa en el delicte d'assistència a espectacles pornogràfics en els quals actuï un menor o una persona amb discapacitat amb penes de fins a 2 anys de presó.
CORRUPCIÓ PRIVADA
La modificació també contempla per primera vegada la tipificació de la corrupció en el sector privat amb penes de 3 mesos a 3 anys i inhabilitació per a l'exercici del càrrec o ofici de 3 anys.
Igualment, es contempla la temptativa en els delictes de corrupció, malbaratament de cabals públics i tràfic d'influències, també en l'àmbit privat.
La inclusió d'aquests canvis en el Codi Penal permet signar i ratificar el Conveni de les Nacions Unides contra la corrupció, adoptat a Mèrida (Mèxic), que constitueix l'estàndard de referència en la lluita integral contra la corrupció.
Finalment, els canvis també recullen per primera vegada la responsabilitat penal de les persones jurídiques per delictes de tràfic d'éssers humans, delictes contra l'ordre socioeconòmic, delictes de blanqueig de diners, delictes contra la salut pública, delictes de corrupció i tràfic d'influències, contra el medi ambient, entre d'altres.