Andorra confia que el dosier sobre l'acord amb la UE es desbloquegi en les properes setmanes

Espot no descarta impulsar accions davant de les institucions europees si no hi ha avanços ràpid
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha explicat aquest dimecres que es confia que el dosier sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) pugui desbloquejar-se en les properes setmanes.
Espot ho ha dit en declaracions posteriors a la reunió del Pacte d'Estat per a l'acord d'associació que s'ha celebrat aquesta tarda i en la qual s'ha informat que les discussions bilaterals entre Bulgària i San Marino, que fins ara impedien l'aprovació del text, haurien avançat sensiblement, informa el Govern en un comunicat.
El cap de Govern ha detallat que les condicions que plantejava Bulgària per aixecar la reserva, "com a mínim en part", s'han complert, per la qual cosa el dosier podria desbloquejar-se en les properes reunions del comitè de representants (Coreper).
Així, el Pacte d'Estat manté un "optimisme prudent" sobre la resolució del dosier, encara que Espot també ha afirmat que si no hi ha avanços aviat s'impulsaran accions més proactives davant de les institucions europees.
D'altra banda, la reunió del Pacte d'Estat ha servit per donar el vistiplau a la proposta de Reglament del referèndum consultiu que està previst aprovar en un consell de ministres a la fi d'aquest mes de juliol.
El cap de l'executiu ha assenyalat que aquest pas és "una bona mostra del compromís ferm" de celebrar un referèndum, en el moment en què el Govern s'ha compromès a fer-ho: una vegada el Parlament Europeu hagi ratificat l'acord d'associació.
Els membres del Pacte d'Estat també han coincidit en la importància de disposar, amb antelació suficient, d'un marc clar i conegut per tots els actors, amb independència del calendari concret de la consulta.