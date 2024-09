Andorra condiciona la vinyeta per als vehicles estrangers al consens i a una aplicació "àgil"

Espot afirma que el tema "no està prou madur"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha assegurat aquest dilluns que el cobrament d'una vinyeta als vehicles estrangers no s'aplicarà si prèviament la mesura no genera un consens ampli i si no hi ha garanties per aplicar-la de manera "àgil o fàcil".

Espot ho ha manifestat durant una entrevista en el programa 'Avui serà un bon dia' de Ràdio Nacional d'Andorra (RNA), recollida per Europa Press, en què ha afirmat que es tracta d'un tema que "no està prou madur" i ha de ser objecte de concertació amb tots els sectors implicats.

El cap de govern ha recordat que la proposta d'introduir una vinyeta per als vehicles estrangers va sorgir durant el procés participatiu sobre el transport públic que es va dur a terme amb la ciutadania i actors econòmics.

Arran de la polèmica que va generar, especialment a Espanya, la notícia de la possible aplicació de la vinyeta, Espot ha reconegut que s'han plantejat escenaris que no "obeeixen del tot" al que s'havia proposat inicialment.

Així i tot, ha defensat que es pugui parlar d'aquestes qüestions, existents en altres països de l'entorn europeu, i sobretot perquè al Principat també hi ha un debat sobre "limitar el flux de turistes".

UE I HABITATGE

Espot també ha parlat sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea i ha reconegut que hi ha "un conjunt d'imponderables" que impossibiliten fixar una data exacta per a la celebració del referèndum al Principat.

Un dels elements que està pendent de decisió és si finalment Europa qualificarà o no d'"acord mixt" el pacte amb Andorra, la qual cosa suposaria que cadascun dels estats membres hauria d'aprovar l'acord al seu propi parlament.

Durant l'entrevista de RNA, Espot també s'ha referit a la crisi de l'habitatge i ha manifestat que entre "ara i finals d'any" sortiran al mercat els primers pisos del parc públic, situats a les parròquies (municipis) d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Canillo i a la localitat fronterera del Pas de la Casa.

Finalment, ha reiterat que un cop les mesures per disposar de pisos de lloguer a preu assequible comencin a tenir efecte, el Govern andorrà té la vocació d'anar "liberalitzant el mercat de l'arrendament".