El Govern reconeix que s'està en camí de donar "un pas més"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra condiciona el reconeixement de l'Estat palestí al compliment de tres requisits previs, segons ha dit el ministre portaveu, Guillem Casal, aquest dimecres en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Concretament ha dit que ha d'haver-hi, en primer lloc, un reconeixement de l'Estat palestí per part del conjunt de la comunitat internacional, un fet que ha reconegut que en els últims dies "comença a complir-se".

En segon lloc, es considera que l'autoritat palestina ha de reforçar-se i ha deixat clar que el reconeixement, quan arribi, "en cap cas significa un reforç del règim d'Hamás".

Finalment, ha apuntat que la resolució del conflicte ha d'arribar amb una pau "justa i que duri el màxim temps possible", especialment a la zona d'Orient Mitjà.

El ministre portaveu ha recordat que Andorra va condemnar "fermament" els atacs d'Hamás del 7 d'octubre, ha aportat ajuda humanitària a la franja de Gaza, ha advocat per un procés de pau i una solució pacífica del conflicte i a més, al maig de 2024 es va adherir a una resolució de l'ONU per ampliar els drets de Palestina com a observador.