Andorra condecora a l'excopríncipe episcopal Joan-Enric Vives amb la Creu dels Set Braços

Espot i Ensenyat destaquen la seva contribució "exemplar, lleial i desinteressada" al país
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra i el Consell General (Parlament) han atorgat aquest dimarts la Creu dels Set Braços, la distinció de rang més alt del Principat, a l'excopríncep episcopal Joan-Enric Vives i Sicília, segons ha informat l'executiu en un comunicat.
La cerimònia s'ha celebrat en el claustre dels Miralls de la Basílica Santuari de Meritxell, amb la presència de destacades autoritats del país, com el cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general (president del Parlament), Carles Ensenyat.
Espot i Ensenyat han coincidit a assenyalar la contribució "exemplar, lleial i desinteressada" de Vives al país, així com als seus valors i a les seves institucions, després de 22 anys (2003-2025) com copríncep episcopal.
Espot, per la seva banda, ha destacat que Vives ha estat durant dues dècades una figura clau, garantit l'equilibro institucional, el respecte a l'autogovern i la sobirania popular i també ha valorat el seu "compromís sincer" amb la neutralitat institucional.
Ha subratllat la seva vocació de servei als més vulnerables i el seu compromís amb la justícia social, la solidaritat i la dignitat de totes les persones que viuen a Andorra.
Per la seva banda, el síndic ha subratllat el compromís del bisbe emèrit amb la continuïtat d'una institució "que s'ha demostrat vital" per a Andorra al llarg dels últims segles i ha recordat que el seu ministeri com copríncep ha coincidit amb episodis decisius de la història recent del país com la consolidació de la Constitució.
Igualment, ha remarcat que la condecoració amb la Creu dels Set Braços és testimoni i alhora recordatori del que Andorra ha estat i vol continuar sent: "Un poble petit en mesura però immens en història, llegat i dignitat".
TRAJECTÒRIA
Joan-Enric Vives es va incorporar com a bisbe coadjutor, junt amb el bisbe-copríncep Joan Martí Alanis el 25 de juny de 2001, càrrec que va exercir fins que el van nomenar copríncep el 12 de maig de 2003.
Posteriorment, el Vaticà va nomenar com a bisbe coadjutor a Josep-Lluís Serrano Pentinat el 12 de juliol de 2024, i el 31 de maig de 2025 va prendre el testimoni de Joan-Enric Vives com a bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.