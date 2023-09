Andorra comptarà amb els primers 26 pisos de lloguer assequible a la primavera

El Govern andorrà adquireix un antic hotel per 9,2 milions d'euros



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 set. (EUROPA PRESS) -

Andorra comptarà a partir de la primavera amb els primers 26 pisos que formaran part del parc públic d'habitatge de lloguer, que a llarg termini ha d'incloure fins a 300 pisos, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dimecres.

El consell de ministres ha acordat facultar la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, per formalitzar davant notari la signatura de l'escriptura de compravenda d'un edifici per destinar-lo a habitatges de lloguer a preu assequible.

L'executiu detalla que ha adquirit l'antic hotel Àrtic, situat a Andorra la Vella, per un import de 9,2 milions d'euros.

La particularitat de l'hotel Àrtic és que es tracta de l'"únic immoble" dels 11 que el Govern andorrà ha comprat o arrendat per destinar-lo al parc públic d'habitatge que es compra amb la modalitat 'claus en mà'.

D'aquesta manera, l'executiu rebrà directament durant la primavera del 2024 els pisos preparats per viure-hi, sense la necessitat d'haver de fer una adaptació o reforma prèvia.

D'altra banda, la previsió de l'executiu és poder licitar i adjudicar les reformes per a la resta d'immobles adquirits durant aquests últims mesos del 2023.

El Govern del Principat ha remarcat que el ministeri d'Habitatge "ja treballa" en el reglament que regularà els requisits per poder accedir a algun dels pisos de lloguer a preu assequible de titularitat governamental.

De fet, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que el text estarà llest "abans de la primavera del 2024, que és quan es disposarà dels pisos.

D'altra banda, Casal ha insistit que l'executiu continua treballant per solucionar les dificultats per accedir a habitatges a preus assequibles i, a més d'habilitar un parc públic, també s'avança en el projecte de llei per mantenir la pròrroga dels contractes de lloguer.

Casal ha remarcat que la voluntat de Demòcrates és "a poc a poc" eliminar la congelació, que s'arrossega des del 2019 i que es considera que pot acabar desincentivant el mercat de lloguer.