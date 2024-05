Andorra i la Comissió Europea tanquen la negociació de l'acord d'associació

Espot es reuneix amb Sefcovic i Beccary a Brussel·les



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, el vice-president executiu de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, i el ministre d'Afers exteriors, Cooperació Econòmica Internacional i Telcomuniaciones de San Marino, Lucca Beccari, han tancat la negociació de l'acord d'associació d'Andorra i San Marino amb la Unió Europea en una reunió aquest dimarts a Brussel·les.

La trobada ha tingut lloc una vegada acabada la feina de revisió tècnica i jurídica del projecte, amb l'objectiu de "simbolitzar un final d'etapa" i l'inici de la fase d'anàlisi del text per part dels Estats, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Espot ha assegurat que l'acord "reforçarà el posicionament d'Andorra" a nivell internacional i Sefcovic l'ha descrit com un dels més ambiciosos que la UE ha concedit a països associats.

El cap de Govern andorrà ha expressat la voluntat de "estrènyer llaços amb la UE" i s'ha mostrat convençut que l'acord permet als estats de petita dimensió territorial desenvolupar un paper actiu, com a estat associat, en la construcció europea.

PUBLICACIÓ DEL TEXT

Espot ha destacat que el tancament de la negociació d'aquest dimarts permet "posar a la disposició de tota la ciutadania" el contingut de l'acord, publicat en la seva versió en anglès.

A partir d'ara comença la traducció del text a les llengües oficials de la UE, per part de la Unió Europea, i al català per part d'Andorra: Espot ha assegurat que quan disposin de la traducció al català intensificaran l'explicació del text per donar a la població andorrana elements de cara al referèndum, que s'ha previst per al primer trimestre de l'any que ve.