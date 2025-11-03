Andorra començarà a vacunar contra la dermatosi nodular la setmana que ve

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Andorra ha comunicat aquest dilluns al sector ramader del país que la campanya de vacunació contra la dermatosi nodular començarà la setmana que ve, segons informa en un comunicat.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat en una reunió amb representants del sector i de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra que amb aquest pas l'executiu s'avança "per responsabilitat" per protegir la cabanya bovina del país.
La voluntat és aconseguir en el menor termini possible un grau d'immunitat de grup a tot el territori nacional perquè segons Casal si es detectava un cas al país tindria conseqüències "greus" per a tot el sector.
El comunicat assenyala que l'objectiu de la vacunació, així com de qualsevol altra mesura adoptada, és mantenir el país "lliure" de dermatosi nodular contagiosa, que tal com ha recordat el ministre ara com ara no està present al Principat.
Durant la reunió amb els ramaders s'ha assenyalat que es prioritzarà l'administració de les 1.500 primeres vacunes a tots els animals en edat reproductiva (a partir dels 2 anys d'edat), els animals de recria (entre 1 i dos anys) i tots els animals que es trobin en procés d'engreix.
La vacuna que s'administrarà només conté una única dosi i la protecció completa de l'animal s'aconsegueix 21 dies després de la injecció, per la qual cosa es crearà un registre vacunal de totes les dosis administrades.
A més, el Govern ha anunciat que treballa per adquirir 2.000 vacunes més per poder disposar d'un 'estoc' nacional suficient per poder vacunar els animals que no s'hagin punxat durant la primera fase i per als vedells que neixin durant l'hivern 2025-2026 i la primavera de l'any que ve.