Andorra començarà les Andbank GSeries 2025-2026 el 21 de desembre i neix la categoria Rally3

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
Andorra començarà les Andbank GSeries 2025-2026 el 21 de desembre a les instal·lacions del Circuit Andorra-Pas de la Casa, "el traçat permanent més alt d'Europa", amb pilots de diferents països, informen els organitzadors aquest dimecres en un comunicat.
A principis del 2026 es faran la G2 i la G3 de forma consecutiva el 10 i 17 de gener, respectivament; la G4 està prevista pel 31 de gener; i el 15 de febrer és la data de reserva escollida per l'organització en cas que sorgeixi algun esdeveniment excepcional.
Una de les novetats és la creació de la categoria Rally3, en què podran participar els models construïts per Renault i Ford.
Els organitzadors destaquen que "aquests cotxes s'han consolidat com una peça clau a la piràmide" que la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) ha elaborat per a la modalitat de ral·lis, ja que són els primers que incorporen tracció total i els únics que s'empren en el Junior World Rally Championship (JWRC).
A l'apartat Side by Side, un dels més accessibles, ja estan completades les places disponibles; dins de Kartcross, aquesta vegada s'admetran els vehicles de propulsió de tots els fabricants; i a Giand, els prototips 4x4 preparats per PCR Sport repetiran com a protagonistes i aquesta vegada tindran una nova caixa del canvi.
PARTICIPANTS
Entre els participants ja inscrits destaquen David Méat, campió d'Europa de Kartcross; Jean-Philippe Dayraut, múltiple campió del Trophée Andros; Dani Solà, campió del JWRC el 2002, i entre els pilots andorrans hi seran Raül Ferré, Marc Solsona, Erik Faura i Albert Llovera.
El director de Circuit d'Andorra-Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha explicat que les inscripcions van a molt bon ritme i que han definit el calendari buscant "l'època de l'hivern amb menys sol amb la intenció de gaudir de les millors condicions de pista possibles" com a la passada edició.
Maria Suárez (Andbank) ha dit que aquesta competició s'ha consolidat "com l'esdeveniment de conducció sobre gel més important del sud d'Europa".