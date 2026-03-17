Andorra comença la perforació del túnel de Rocafort de la variant de Sant Julià de Lòria

L'obra té un cost de 24 milions i entrarà en funcionament l'estiu del 2027
ANDORRA, 17 març (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Andorra ha presentat aquest dimarts l'inici dels treballs de perforació del túnel de Rocafort de la variant de Sant Julià de Lòria.
Segons ha manifestat el cap de govern, Xavier Espot, en una intervenció davant els mitjans de comunicació, es tracta d'una infraestructura "llargament esperada" i que es preveu clau per millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la gent de Sant Julià.
De fet, ha destacat que un cop es completi la variant, 18.000 vehicles deixaran de transitar pel centre del poble i també es preveu una reducció dels nivells de CO2 en un 41%.
La perforadora ha començat a treballar per la boca sud del túnel, que tindrà uns 233 metres de longitud, i es preveu que la infraestructura pugui entrar en servei durant l'estiu del 2027, seguint el calendari previst.
Inicialment s'havia previst un doble torn de treball durant tota l'execució de l'obra, però el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha anunciat una millora que permetrà reduir els treballs nocturns: a partir del juny es perforarà de manera simultània la boca sud i la nord.
Ferré ha destacat que la millora permet avançar en una obra "estratègica" reduint les molèsties als veïns i garantint, alhora, el compliment dels terminis previstos i els estàndards de seguretat.
La perforació del túnel es completarà amb la construcció d'uns accessos de 100 metres a cada boca del túnel i la infraestructura disposarà de tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord.
Els treballs d'excavació del túnel i la construcció dels accessos es van adjudicar per un import de 24 milions, als quals s'ha de sumar 1,9 milions destinats a col·locar xarxes de protecció i a assegurar la muntanya.