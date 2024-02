Andorra comença les obres de rehabilitació de pisos per destinar-los a lloguer assequible

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Les obres de rehabilitació dels sis edificis adquirits pel Govern d'Andorra i que es preveu destinar-los al parc públic d'habitatge de lloguer assequible han començat aquest dilluns.

Ho han anunciat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en una visita a l'immoble situat al carrer Roureda de Sansa, 8 d'Andorra la Vella.

Amb les reformes iniciades aquest dilluns en edificis de la capital, Encamp, Canillo, la Massana i Sant Julià de Lòria, el Govern preveu disposar d'un total de 300 pisos de lloguer assequible a la fi del 2025.

Marsol ha destacat que les obres que han començat aquest dilluns suposen una "primera passa" que demostra la voluntat de l'Executiu de crear un parc públic d'habitatge que es veurà incrementat cada any a raó de 12 milions anuals d'inversió.

La ministra ha afirmat que és "una necessitat de país" i per aquest motiu s'han fet tots els esforços, literalment, perquè les obres comencessin al més aviat possible.

Els ministres han recordat que els primers 26 pisos disponibles estaran llestos a la primavera i corresponen a l'antic hotel Àrtic d'Andorra la Vella, l'únic edifici comprat amb la modalitat de "claus en mà".

Per a aquestes reformes es preveia terminis d'execució d'obres d'entre 12 i 18 mesos, però Marsol i Ferré han explicat que pot ser que algunes obres acabin abans i que uns seixanta habitatges estiguin disponibles "a finals d'any".

Ferré també ha recordat que a les obres iniciades cal afegir els pisos d'altres projectes que l'Executiu té en marxa.

Es tracta dels 44 pisos de l'immoble que s'està construint en els terrenys de la Borda Nova en Andorra la Vella i els 35 que oferirà l'edifici que ha d'alçar-se en l'avinguda del Pessebre d'Escaldes-Engordany.

Actualment, el Govern i els grups parlamentaris estan acabant la redacció del reglament d'accés als pisos del parc públic, que a l'hora d'escollir els candidats valorarà aspectes econòmics i patrimonials i "donarà prioritat" a les famílies més vulnerables.

Marsol ha recordat que el Govern també treballa en altres mesures per "impulsar" el mercat d'habitatge, com la cessió de terrenys per part dels comuns (ajuntaments) per construir nous edificis a través de concessions publicoprivades o incentius per treure al mercat pisos buits.