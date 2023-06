Andorra comença la campanya de prevenció d'incendis forestals cridant a la prudència

Les pluges de les darreres setmanes milloren les previsions

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 juny (EUROPA PRESS) -

Andorra ha començat la campanya de prevenció d'incendis forestals, que s'allargarà fins al 8 de setembre, fent una crida a la "importància de ser prudents" en totes les activitats que es desenvolupen al medi natural durant l'estiu.

Ho han explicat aquest dimecres el director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, Cristian Pons, i el responsable de la secció forestal del cos de bombers, Pere Pons, segons ha informat en un comunicat el Govern andorrà.

En aquest sentit, s'ha detallat que la campanya té l'objectiu de "disminuir i anticipar" el risc d'incendis a l'entorn natural andorrà durant els mesos de més calor.

A més a més, han reconegut que si bé fins a l'abril es pensava que la campanya podria ser "complicada" a causa de la sequera, les pluges de les darreres setmanes han canviat l'escenari.

El responsable de la secció forestal dels bombers ha detallat que les precipitacions han comportat "més humitat" i que la vegetació estigui més hidratada, la qual cosa permet afrontar els mesos de juliol i agost amb més garanties, segons ell.

Segons el comunicat del Govern andorrà, en la presentació també s'han donat a conèixer les diferents eines d'ajuda per establir "procediments d'actuació".

NIVELLS

Pere Pons ha explicat que el Butlletí de Perill d'Incendis Forestals (BPIF), eina de referència que permet estimar el nivell de risc d'incendi a través d'una escala de colors que va del nivell 0 al 3, es publica cada dia en el web incendis.ad.

Segons el nivell, ha detallat el Govern del Principat, es pot activar, si cal, uns procediments preventius "més o menys restrictius".

Per exemple, quan s'estableix el nivell 2, els bombers suspenen la possibilitat d'encendre foc i llançar coets i els comuns (ajuntaments) precinten les zones de barbacoa.

Si s'arribés al nivell 3 es faria un desplegament d'efectius de banders (agents rurals), policia o urbans per fer rondes de prevenció.

De la mateixa manera, també s'informa la ciutadania a través del mateix web d'incendis i de les xarxes socials.

SANT JOAN

Finalment, el Govern andorrà ha explicat que també s'han donat algunes indicacions bàsiques per gaudir d'una revetlla de Sant Joan "amb seguretat".

El director del departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències ha indicat que no s'han de guardar petards a les butxaques ni subjectar-los amb les mans, ni s'han d'encendre prop de zones boscoses ni llançar-los cap a la gent.

Si un petard no s'encén bé, "no s'ha de tocar ni remullar" i als espais on se celebra la revetlla s'ha de recollir la roba estesa i tancar portes i finestres.