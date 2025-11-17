Andorra centra la Setmana de Prevenció de Residus en el reciclatge de productes electrònics

El Govern del Principat impulsa una visita guiada a la planta de tractament
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)
Andorra organitza del 22 al 30 de novembre un conjunt d'activitats per commemorar la Setmana Europea de Prevenció de Residus, centrada aquesta edició en el reciclatge dels productes electrònics.
La iniciativa s'organitza en col·laboració amb els comuns (ajuntaments) i altres entitats i vol promoure la reducció de residus i la gestió responsable dels recursos, impulsant alhora la participació ciutadana en activitats de sensibilització i acció directa, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dilluns.
Entre les activitats més destacades, el dijous 27 de novembre s'organitza una visita guiada a la planta de tractament de residus d'aparells electrònics i elèctrics del grup REFESA a Aixovall (Sant Julià de Lòria) oberta a tota la ciutadania.
La visita permetrà conèixer el funcionament de la planta i la importància del reciclatge d'aquests materials i el mateix dia el Govern andorrà també impulsarà un taller de reparació de petits electrodomèstics amb la col·laboració de l'Associació d'Empreses de Lampisteria i Climatització d'Andorra.
REPARTIMENT DE CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA
A més a més, el dimecres 26 de novembre al matí es durà a terme una campanya de recollida de mòbils i routers vells a l'avinguda Meritxell, en col·laboració amb Andorra Telecom i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
A la tarda es projectarà el documental 'The Art of Giving' als cinemes Illa Carlemany acompanyat d'una xerrada i el Govern andorrà impulsarà el repartiment de contenidors de recollida selectiva durant tota la setmana als centres escolars per sensibilitzar en matèria de reciclatge.
Durant tota la setmana també s'organitzaran altres activitats i el Govern del Principat fa una crida a la ciutadania a participar-hi, contribuint a la reducció de residus i a la construcció d'un món més sostenible.