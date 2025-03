Andorra centra les accions del Dia de les Dones en l'àmbit de la igualtat laboral

Dimarts s'ha organitzat una xerrada de la formadora i escriptora Sara Berbel

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 3 (EUROPA PRESS)

La Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana del Govern d'Andorra ha anunciat que enguany centrarà les accions per commemorar el Dia Internacional de les Dones en l'àmbit de la igualtat laboral.

Amb aquest objectiu, dimarts s'ha organitzat una conferència de la formadora i escriptora Sara Berbel, que parlarà sobre la dona, les oportunitats laborals, el lideratge femení i la discapacitat en l'àmbit de l'empresa, informa el Govern andorrà en un comunicat.

Segons detalla en la nota de premsa, la conferència tindrà per títol 'Dones que transformen organitzacions: lideratge i discapacitat' i se celebrarà aquest dimarts 4 de març a les 18.30 hores a l'Hotel Yomo Cèntric.

D'altra banda, també s'ha previst la difusió d'una sèrie de missatges per "prevenir, detectar i abordar" l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, que es distribuiran des del departament de Treball, entre els associats a la Cambra de Comerç i la Confederació Empresarial Andorrana i també a través de les xarxes socials de la Secretaria d'Estat d'Igualtat.

El Govern andorrà també ha destacat que per commemorar la jornada s'ha decidit incorporar durant uns dies la frase '8M Dia Internacional de les Dones' als panells lumínics de circulació de tot el país.

Finalment, s'han repartit llaços liles als representants polítics del Govern andorrà i del Consell General (Parlament) perquè els puguin lluir durant el 8 de març i els dies anteriors i posteriors.

De la mateixa manera, s'ha previst una acció a través del correu corporatiu de l'administració general per fixar en les signatures un llaç lila virtual durant tot el mes de març.

ENTITATS

Respecte als actes organitzats per les entitats feministes del país, ara com ara només Acció Feminista ha explicat que enguany no celebrarà cap manifestació al Principat per commemorar el 8M.

En una publicació a través de les xarxes socials van anunciar que el pròxim 8 de març participaran en la manifestació que es durà a terme a Barcelona per continuar reclamant la despenalització de l'avortament a Andorra.

En el missatge exposen que mentre que a Andorra se'ls nega el dret a avortar, "a Catalunya se'ns acull", després de destacar que és precisament en aquesta comunitat autònoma on acudeixen moltes dones del Principat per interrompre el seu embaràs.

Igualment insisteixen que fa anys que reclamen el dret a l'avortament però que a canvi només han aconseguit "silenci i inacció política" i insisteixen que a Andorra l'avortament hauria de ser, literalment, legal, segur i gratuït.