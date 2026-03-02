Andorra centra les accions del 8M en la promoció de la igualtat en les cures

Cadena anuncia que l'ampliació del permís de naixement de 4 a 6 setmanes serà retroactiva
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra centrarà les accions amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, en la promoció de la igualtat en l'àmbit de les cures.
La secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha explicat que l'elecció de la temàtica coincideix amb l'aprovació de la llei del permís de naixement igualitari que es produirà "en les pròximes setmanes".
Un text que, ha recordat, vol promoure la conciliació de la vida, laboral, familiar i personal, millorar la protecció social durant els períodes de cures i "garantir la igualtat de gènere".
Com a novetat respecte al projecte de llei presentat en el seu moment, Cadena ha anunciat que el text final contempla la retroactivitat en els permisos dels progenitors dels nens nascuts entre l'1 de gener del 2026 i la data d'entrada en vigor de la llei per garantir la igualtat de condicions entre els nens del 2026.
PERMÍS DE NAIXEMENT
Així, aquest mateix any, el permís de naixement del segon progenitor serà de sis setmanes, en comptes de les quatre actuals, i la previsió és que els terminis s'igualin progressivament a 20 setmanes per als dos progenitors.
Cadena ha insistit que la llei permet "fer un pas endavant" per avançar cap a la igualtat entre homes i dones i, al seu parer, el desplegament progressiu del permís de naixement igualitari suposa un pas ferm cap a una societat més justa i cohesionada.
Quant als actes organitzats pel Govern andorrà en relació amb el 8M, dimarts 3 de març està previst un contacontes infantil sobre la pressió estètica i dijous 5 de març s'ha programat la projecció del curtmetratge 'Cuarentena' de Celia Molina amb un col·loqui posterior sobre l'impacte físic, emocional, social i laboral de la maternitat.