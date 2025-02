Andorra celebra la tercera jornada CISO amb uns 80 especialistes en ciberseguretat

Han analitzat els reptes i oportunitats de la identitat digital i la IA

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Uns 80 professionals especialitzats en ciberseguretat i tecnologies de la informació han assistit aquest divendres a la tercera jornada CISO (Chief Information Security Officer - Responsables de la Seguretat de la Informació) organitzada per Andorra Digital, l'Agència Nacional de Ciberseguretat i el Govern d'Andorra.

Segons ha informat en un comunicat, l'objectiu de la jornada ha estat reunir experts i representants d'empreses internacionals per debatre sobre les últimes tendències i reptes en aquesta matèria.

El director d'Andorra Digital, David Vicente, ha destacat la importància d'aquests esdeveniments per comptar amb experts internacionals, exposar els desafiaments actuals en ciberseguretat i oferir eines i coneixements "per fer front a les amenaces creixents".

Enguany, la jornada ha tingut un programa basat en ponències sobre intel·ligència artificial (IA) generativa, la resiliència davant les amenaces globals, l'ús del 'cloud computing' per a la seguretat de les dades i l'evolució normativa en aquest camp.

A més a més, s'ha destacat la importància de protegir-se dels 'infostealers' ('usurpadors d'informació') i com la IA pot contribuir a millorar les defenses en l'àmbit empresarial.

"NOVA OPORTUNITAT"

Entre els ponents hi han assistit professionals de renom com Xabier Mitxelena (CYBASQUE), Antonio Villaón (S2 Grupo), Tomás Clemente (Amazon), Irene Reinares (PWC) i Anna Angulo (RecordedFuture).

La tercera jornada CISO ha suposat una "nova oportunitat" per enfortir la col·laboració entre empreses i institucions, especialment en la necessitat de conscienciar sobre la importància de la ciberseguretat en el context actual.

L'esdeveniment ha finalitzat amb una taula rodona per debatre sobre casos pràctics i experiències per abordar els reptes del sector, seguit d'un espai de 'networking' per als assistents.