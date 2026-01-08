Andorra celebra un simulacre d'allaus per revisar i actualitzar procediments

En el simulacre, que s'ha dut a terme a Pal, hi han participat uns 80 professionals
Andorra ha celebrat aquest dijous un simulacre d'allaus, una jornada tècnica centrada a revisar i actualitzar els procediments, les eines i les tècniques de rescat que s'han d'aplicar en cas de produir-se una allau dins un domini esquiable.
La jornada s'ha dut a terme al sector de Cubil de l'estació de Pal i l'objectiu era avaluar la coordinació i la resposta dels diferents actors implicats en una emergència, tant dins com fora del domini esquiable, per millorar l'eficàcia en la gestió i la resolució d'incidents relacionats amb allaus, ha informat el Govern andorrà en un comunicat.
En el simulacre hi han participat uns 80 professionals de bombers, protecció civil, policia, banders (agents rurals), del Servei d'Urgències Mèdiques, la Creu Roja i del Servei Meteorològic nacional, a més de pisters i representants d'Andorra Recerca i Innovació.
Un dels elements que s'ha treballat ha estat l'activació d'un Centre de Comandament Avançat, coordinat per protecció civil i bombers, com a estructura operativa de comandament sobre el terreny.
Aquesta figura té com a objectiu coordinar les actuacions dels grups d'actuació per part dels diferents responsables i recollir, de manera periòdica, la informació més rellevant relacionada amb l'emergència i les necessitats dels mitjans desplegats.
Aquesta estructura sobre el terreny permet tenir una visió global i actualitzada de la situació al centre de comandament principal on, en una situació real que ho requerís, estarien reunits els màxims responsables dels grups implicats i les autoritats per prendre les decisions més estratègiques i traslladar la informació als mitjans.
DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA
La jornada ha començat amb una sessió teòrica en la qual s'ha analitzat els principals accidents per allau registrats a Andorra i s'ha repassat el protocol d'actuació, destacant les funcions i missions de cada actor en funció de la gravetat de l'emergència.
Després, els participants s'han desplaçat a la zona de Cubil on s'han fet les maniobres pràctiques del simulacre amb l'activació de tots els serveis implicats a partir de l'alerta.
El Govern andorrà destaca que l'acte d'aquest dijous s'emmarca en les accions de preparació dels equips dels serveis d'emergència i de millora de la resposta en cas d'accidents i també ha servit per intercanviar coneixements i mantenir les relacions entre els diferents actors implicats.