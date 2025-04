Andorra celebra Sant Jordi amb una vintena de novetats literàries del país

Espot confirma la seva presència al funeral del papa Francesc

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El Principat d'Andorra celebra aquest dimecres la diada de Sant Jordi amb una vintena de novetats literàries d'autors i editors del país que s'han publicat en els darrers mesos.

Entre els autors que han presentat llibre aquest any destaquen Frank Garcia, que debuta amb 'Làser'; Marc Cortès, amb 'Colls d'ampolla', una novel·la que l'any passat va ser guardonada en els premis literaris Homilies d'Organyà, els premis literaris de Sant Narcís de Girona i amb el premi Ateneu Domingo Fins de Montcada i Reixac (Barcelona); Eva Arasa, amb la seva primera novel·la, 'L'Ànima separada del cos', o un veterà de les lletres andorranes com Joan Peruga que presenta 'Sentinella'.

Tots els autors han estat presents en les diferents fires celebrades a la majoria de parròquies per signar llibres i atendre els lectors, una activitat que cada any compta amb més afluència.

Durant el matí el temps ha acompanyat i tot i que la data ha coincidit amb les vacances escolars, als punts de venda de les diferents parròquies hi ha hagut una grana afluència de públic.

Al migdia, membres de l'executiu, encapçalats pel cap de govern, Xavier Espot, i les autoritats comunals (municipals) d'Andorra la Vella, han fet la tradicional visita a la seva fira, la principal del país, amb fins a 45 parades.

Espot ha celebrat en unes declaracions als mitjans de comunicació "el bon moment" que viuen el món literari i editorial del país, que considera que és una prova fefaent de la bona salut del sector.

També ha garantit el suport econòmic del Govern andorrà a autors i editors amb subvencions per participar en fires o dotacions de premis literaris per aconseguir que el sector es pugui "internacionalitzar" i sigui conegut més enllà de les fronteres del Principat.

En aquest sentit, ha destacat la feina "braç a braç" que es duu a terme amb l'Associació d'Editors i els diferents autors andorrans i residents, els quals ha assegurat que continuaran acompanyant.

El cap de govern ha afirmat que la idea de l'executiu és "com a mínim" mantenir els ajuts que es donen de moment que, segons ell, aquest any han sumat un total de 100.000 euros, i ha deixat clar que en cap cas es plantegen reduir l'aportació.

FUNERAL DEL PAPA

Preguntat pels mitjans de comunicació, Espot ha confirmat la seva assistència al funeral del papa Francesc, juntament amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i l'ambaixador d'Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez Marfany.

Ha detallat que la delegació oficial podia estar formada, com a màxim, per cinc persones i ha indicat que el viatge servirà per "homenatjar" Sa Santedat, però que en cap cas es preveuen contactes per tractar les negociacions que Andorra té obertes amb el Vaticà sobre la despenalització de l'avortament.