Andorra celebra la diada de Sant Jordi amb més de 30 títols nous d'autors del país

COMÚ D'ANDORRA LA VELLA - TONY LARA
Cultura incrementarà l'ajut als editors de 12.000 a 19.000 euros
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Andorra ha celebrat aquest dijous la diada de Sant Jordi amb més de 30 títols nous d'autors i editorials andorranes, superant la vintena habitual dels últims anys.
En un comunicat, el cap del Govern andorrà, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Mònica Bonell, han valorat positivament la situació actual del sector, que en un dia com avui arriba, aproximadament, a un terç de les vendes anuals.
Per Espot, Sant Jordi és una festa en la qual es posa al capdavant la cultura i l'amor, dos valors "inseparables i essencials" de la condició humana i que també permet a Andorra reivindicar-se, també la seva llengua i la cultura.
La ministra de Cultura també ha anunciat que augmentarà l'ajut destinat a l'Associació d'Editors d'Andorra, que passarà dels 12.000 euros actuals als 19.000 euros, gràcies a la signatura d'un nou conveni per reforçar l'activitat editorial del país.
Segons Bonell, l'objectiu dels ajuts és permetre que els editors puguin afrontar les despeses i, sobretot, fomentar la participació en esdeveniments com la Fira del Llibre de Barcelona, la d'Organyà (Lleida) o la Fira del Llibre de Madrid.
De fet, la ministra ha reconegut que el "repte" del sector, un cop consolidada una base d'escriptors i editorials, és la internacionalització, bé sigui comercialitzant els llibres en català a l'estranger o a través de traduccions.
La celebració de Sant Jordi s'ha estès per tot el país amb fires de llibres i roses a totes les parròquies (municipis), la més important, a la capital, Andorra la Vella, on participen 60 parades de venda, una desena més que l'any passat.