Andorra i Catalunya ultimen un pla de treball fins al 2030 per reforçar la seva cooperació

L'aborden la ministra Imma Tor i el conseller Duch a Andorra la Vella
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, i el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, han mantingut aquest dilluns una reunió en la qual han ultimat el nou pla de treball Andorra-Catalunya, per al període 2026-2030.
La trobada, a la seu de l'executiu andorrà, ha servit per establir el full de ruta de la cooperació per als pròxims quatre anys, segons informa el Govern andorrà en un comunicat.
El document l'adoptaran formalment el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una nova reunió prevista per als pròxims mesos.
PLA DE TREBALL
Tor ha destacat que la reunió d'aquest dilluns reafirma les relacions tradicionals de veïnatge entre els dos territoris i les estructures al voltant d'uns eixos de treball en benefici de tots els ciutadans a banda i banda de la frontera, afavorint "el creixement econòmic compartit".
El conseller Duch ha dit que cada vegada és més important que hi hagi relacions intenses entre territoris veïns, per la qual cosa el nou pla ha de suposar un "salt qualitatiu" en la relació d'Andorra i Catalunya.
El pla de treball 2026-2030 preveu un calendari orientatiu de reunions i un reforç dels mecanismes de seguiment i coordinació, per la qual cosa els treballs es continuaran articulant a través del Grup de Reflexió sobre Reptes Transfronterers, amb la participació de representants de totes dues administracions.
BALANÇ POSITIU 2024-2026
Durant la trobada, les dues parts han fet un balanç positiu del pla de treball 2024-2026, que ha permès intensificar la cooperació i obrir noves vies de col·laboració en àmbits clau com infraestructures, energia, gestió de residus i salut, a més d'altres sectors d'interès compartit.
En infraestructures, s'ha destacat la importància estratègica de l'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell com a porta aèria andorrana, a més dels avenços en relació amb l'ampliació de rutes, la millora de l'operativa i la possibilitat de disposar d'un punt fronterer Schengen a l'aeroport.
També s'ha assenyalat el projecte Poctefa Tramvalira, liderat per Andorra, per estudiar la viabilitat d'un transport públic segregat entre Andorra i la Seu d'Urgell.
ANDORRA-PIRINEUS
Un altre dels assumptes tractats ha estat el desenvolupament de l'Espai Andorra-Pirineus, amb especial atenció en la possible creació d'una Agrupació Europea de Cooperació Territorial, a més de l'estat de situació del projecte de la Zona Econòmica Especial.
Quant als aspectes europeus, la ministra Tor ha informat el conseller Duch dels treballs en curs per a la signatura de l'acord d'associació entre Andorra i la UE.