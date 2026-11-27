La nova estructura reforçarà la coordinació entre les tres administracions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els tràmits per constituir una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) juntament amb Andorra i Occitània.
Segons ha informat la Generalitat en un comunicat aquest divendres, es tracta d'una eina destinada a reforçar la cooperació entre els tres territoris i a donar resposta als reptes comuns de l'espai pirinenc.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha presentat aquest divendres a Solsona aquest projecte estratègic que adopta la forma d'un instrument jurídic de la Unió Europea.
Duch ha subratllat que l'AECT permetrà establir una agenda compartida i articular respostes coordinades a les necessitats dels tres territoris, aconseguint "millorar la relació entre els tres territoris".
Entre els principals desafiaments que afronta l'alta muntanya destaquen la mobilitat i la connectivitat, els desequilibris demogràfics, la diversificació de l'activitat econòmica i els efectes del canvi climàtic.
La setmana passada, l'Executiu català ja va aprovar l'acord d'inici de la tramitació de l'AECT, el primer pas per constituir formalment aquesta entitat.
La futura agrupació permetrà impulsar projectes conjunts, reforçar la coordinació institucional i accedir amb més facilitat a finançament europeu.
ACCÉS A FONS
Duch també ha destacat que aquest tipus d'entitat europea permet tenir un accés "molt més fàcil" a fons europeus en molts temes que tenen relació amb el medi ambient, les energies renovables, les infraestructures i la possibilitat de completar la xarxa de transports.
Igualment, s'indica que els tres territoris comparteixen un important patrimoni natural, cultural i lingüístic, així com un gran potencial de desenvolupament econòmic i territorial, que es veurà reforçat a través d'una cooperació més estreta.
Actualment hi ha unes 90 agrupacions territorials a Europa, entre les quals destaquen l'Hospital de Cerdanya o l'Euroregió Pirineus-Mediterrani.