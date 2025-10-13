Andorra i Catalunya avaluaran noves línies d'actuació en matèria assistencial

La ministra de Sanitat, Helena Mas, es reuneix amb la consellera de la Generalitat Olga Pané
ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanitat d'Andorra, Helena Mas, i la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, s'han compromès a explorar noves línies de col·laboració transfronterera en l'àmbit assistencial i d'inspecció sanitària, a més de la disponibilitat i la formació de professionals.
El compromís arriba en el marc de la primera visita de Pané al Principat i que ha servit per continuar avançant en la col·laboració existent entre Andorra i Catalunya a través del seguiment dels resultats dels grups de treball conjunts en matèria sanitària, ha informat l'executiu andorrà en un comunicat.
Les delegacions han repassat les col·laboracions ja existents entre les dues institucions com la donació de teixits i òrgans, que últimament ha sumat la possibilitat de fer donacions de còrnia al Principat, i el futur centre de salut mental de la Seu d'Urgell (Lleida).
En la reunió també hi han participat la secretària d'estat de Sanitat, Cristina Pérez, i la cap d'àrea de Recursos Sanitaris del ministeri, Carme Pallarès, a més de l'assessora tècnica del ministeri de Sanitat, Cristina Vilanova.
Quant a la representació de la Generalitat, hi han assistit el gerent de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, la delegada del Govern català a Andorra, Anna Vives, i la cap de gabinet de la conselleria de Salut catalana, Montse Pérez.
VISITA A L'HOSPITAL I A LA SEU DEL GOVERN
La trobada ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on han estat rebudes per la directora general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), Meritxell Cosan, i pel director assistencial, Marcos Gutiérrez.
Prèviament, la consellera catalana ha tingut l'ocasió de visitar la nova seu de la delegació del Govern de la Generalitat a Andorra, on ha estat rebuda per la delegada, Anna Vives.