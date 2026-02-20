Andorra i Catalunya activen el comitè de pilotatge del projecte POCTEFA Tramvalira

MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS
La reunió s'ha celebrat de manera telemàtica i s'hi ha definit el calendari de treball
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra i la Generalitat de Catalunya han mantingut aquest divendres la primera reunió de pilotatge del projecte del programa europeu de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA Espanya-França-Andorra 2021-2027 anomenat Tramvalira.
La reunió s'ha produït de manera telemàtica i fruit que al juliol es confirmés l'aprovació del projecte europeu presentat de manera conjunta entre Andorra i Catalunya per impulsar els estudis de viabilitat de connexió entre la Seu d'Urgell (Lleida) i Sant Julià de Lòria amb tramvia, informa el Govern andorrà en un comunicat.
La trobada, de caràcter tècnic i institucional, ha permès constituir formalment el comitè de pilotatge del projecte i establir el marc de governança i coordinació entre les dues administracions.
Durant la sessió s'ha definit el calendari de treball, les fases d'execució de l'estudi i els mecanismes de seguiment i validació dels diferents compromisos tècnics.
Com ja es va explicar en la presentació del projecte, el Tramvalira analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica, jurídica i mediambiental d'una connexió transfronterera que enllaci el futur tramvia que impulsa el Govern andorrà a l'interior del país amb la Seu d'Urgell.
La voluntat és que el nou mitjà de transport pugui millorar la connectivitat entre tots dos territoris i oferir una alternativa de mobilitat sostenible i eficient.
A més a més, es valoraran diferents alternatives de traçat i d'integració urbana, tenint en compte criteris d'eficiència operativa, impacte ambiental, compatibilitat amb la planificació vigent i la qualitat paisatgística.
SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE
El projecte Tramvalira rep una subvenció total de 329.841,56 euros finançada amb fons europeus i això suposa el 45,12% del cost global del projecte.
Com que Andorra no pot rebre finançament de manera directa d'aquests programes --cosa que canviarà si s'arriba a l'acord d'associació amb la UE--, el Govern andorrà aporta al projecte els estudis que ja s'estan fent a escala nacional per a la viabilitat del tramvia i serà la Generalitat qui en rebi el finançament.