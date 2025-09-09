Andorra Business i Creand posen en marxa el programa Enlaira per a start-ups

Està valorat en 12.000 euros, 5.000 dels quals els aporta l'entitat bancària
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà han engegat aquest dimarts la primera edició del programa Enlaira, un projecte d'acceleració dirigit a empreses emergents andorranes amb potencial de creixement i consolidació.
Segons ha informat l'entitat bancària en un comunicat, la iniciativa ofereix acompanyament estratègic, mentoria especialitzada i accés a una àmplia xarxa de contactes dins l'ecosistema emprenedor.
El programa està valorat en 12.000 euros, dels quals 5.000 són una aportació directa de Creand, i pretén reforçar la innovació i la competitivitat del teixit empresarial del país.
La primera jornada ha servit per donar la benvinguda a les companyies seleccionades i per celebrar una sessió grupal, centrada en la prevenció de l'esgotament professional ('burnout').
Durant l'activitat s'ha posat l'accent en el benestar dels equips fundadors i ha proporcionat eines per gestionar la pressió i mantenir l'equilibri entre la vida personal i professional.
HI PARTICIPEN 3 EMPRESES
Un comitè d'experts va seleccionar, entre 15 candidatures, les tres empreses emergents que hi participen: 4Mediks, que ha desenvolupat un producte antimicrobià amb ingredients botànics; Elevadoos, que impulsa un programa educatiu per ensenyar finances a infants i joves, i Agro Biomaterials, que transforma residus orgànics locals en bioplàstics sostenibles.
Amb aquest llançament, Andorra Business i Creand reafirmen el seu "compromís amb l'ecosistema emprenedor del país i fan un pas endavant en la creació d'un entorn que permeti a les iniciatives emergents créixer i competir a escala internacional.