Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà llancen el programa Enlaira per a start-ups andorranes

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 juny (EUROPA PRESS) -

Andorra Business i Creand Crèdit Andorrà han llançat el programa Enlaira per facilitar recursos a start-ups andorranes "prometedores" perquè puguin superar els reptes dels seus projectes.

L'objectiu, segons informa Creand en un comunicat, és aconseguir que les start-ups es consolidin, augmentin la seva visibilitat i puguin connectar amb els actors més influents de l'ecosistema emprenedor andorrà.

La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que amb el programa Enlaira es fa un pas més en el compromís per impulsar l'ecosistema emprenedor d'Andorra, en remarcar que es vol donar un suport "real i efectiu" a les empreses emergents que ja han demostrat potencial i que necessiten un impuls per consolidar-se i créixer.

Hidalgo ha explicat que el programa no només aporta recursos econòmics, sinó que també ofereix acompanyament estratègic, connexions clau amb els agents més rellevants del sector i mentories especialitzades per a les necessitats concretes.

La directora d'Andorra Business s'ha mostrat convençuda que el programa Enlaira pot arribar a ser "un punt d'inflexió" per a molts projectes que ja tenen talent i visió.

FUNCIONAMENT

Cadascuna de les start-ups seleccionades, que hauran de complir una sèrie de requisits com estar legalment constituïdes al país, rebran ajuts per valor de 12.000 euros, dels quals, 5.000 seran en efectiu per desenvolupar un aspecte específic del projecte.

La resta dels ajuts seran en contraprestacions com zero comissions en serveis de cobrament; accés a esdeveniments exclusius; mentories d'experts; estudis de valoració i també s'oferirà un seguiment per a la possibilitat d'inversió.

A partir d'aquest dimecres, 11 de juny, i fins al 18 de juliol estarà oberta la convocatòria perquè es puguin presentar les start-ups al programa a través del web www.andorrabusiness.com/programa-enlaira i el 28 de juliol faran públiques les seleccionades.

El director d'Innovació i Transformació Digital de Creand Crèdit Andorrà, Santi de Larrea, ha dit que l'entitat aposta "decididament" per l'emprenedoria com a palanca de diversificació econòmica i d'atracció de talent.

Larrea ha recordat diverses iniciatives que ha dut a terme l'entitat, com l'Innovation Hub, que connecta empreses amb solucions innovadores, o el fons de venture capital Scale Lab Andorra, destinat a impulsar sectors estratègics del país.