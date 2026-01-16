Andorra Business i AR+I impulsen un mapa interactiu amb les empreses innovadores del país

L'objectiu és posar en valor el talent local i reforçar la visibilitat dels negocis
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
Andorra Business i Andorra Recerca+Innovació (AR+I) han treballat conjuntament en un mapa interactiu amb les empreses innovadores del país que ja es pot consultar.
Segons han informat en un comunicat aquest divendres, aquesta eina digital permet visualitzar un ecosistema empresarial rellevant en termes d'innovació del país que aporta nous models de negoci d'alt valor afegit.
La plataforma recull les empreses classificades segons la mida, la parròquia (municipi) i per sector d'activitat, oferint una visió clara, accessible i estructurada de les iniciatives que impulsen la innovació, la competitivitat i el creixement econòmic al Principat.
El projecte neix amb la voluntat de posar en valor el talent local, reforçar la visibilitat de les empreses que aposten per la innovació i afavorir noves connexions estratègiques entre companyies, inversors i institucions.
La nota de premsa explica que, a més, es tracta d'un recurs "viu" en el qual s'aniran afegint més empreses ja identificades i en constant actualització.
EINA PARTICIPATIVA
Per aquest motiu, qualsevol empresa innovadora que encara no aparegui al mapa i en vulgui formar part es pot posar en contacte tant amb Andorra Business com amb AR+I perquè la puguin afegir.
L'objectiu és incorporar totes les iniciatives que contribueixen a consolidar Andorra com un territori cada vegada "més competitiu" i orientat al futur.