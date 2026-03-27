Andorra avança en els treballs per posar en marxa el Centre Nacional d'Emergències

Es liciten els serveis de consultoria i enginyeria per a la direcció i la gestió tècnica
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha avançat en els treballs per engegar el Centre Nacional d'Emergències, vinculat al número 112, amb l'obertura de la licitació per contractar els serveis de consultoria i enginyeria per a la direcció del projecte i la gestió tècnica.
Segons informa en un comunicat, l'empresa seleccionada serà l'encarregada de fer el seguiment i supervisió dels treballs per fer realitat el projecte, amb l'objectiu de garantir-ne la correcta execució d'acord amb els terminis, recursos i estàndards de qualitat establerts.
També ha d'incloure l'anàlisi i la gestió dels riscos, a banda de la coordinació i la supervisió global dels diferents equips i parts implicades, per assegurar una transmissió adequada de la informació i una presa de decisions coordinada i consensuada.
L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar una metodologia sòlida, adaptada i estandarditzada de realització que permeti, d'una banda, acompanyar Protecció Civil i el Govern andorrà en les diferents fases.
Per l'altra banda, haurà de garantir l'eficiència i l'alineació dels treballs amb els objectius estratègics establerts, prioritzant la qualitat, adaptació a la necessitats del projecte, la disponibilitat dels equips de treball i l'excel·lència tècnica.
El concurs públic és internacional i les empreses es poden descarregar el plec de bases a través de la plataforma de contractació del sector públic, un cop publicat l'edicte en el BOPA el pròxim 1 d'abril.
PROJECTE
El Govern andorrà destaca que el servei 112 constitueix una infraestructura d'alt interès públic, directament vinculada a la seguretat i a la protecció de la població.
Segons va manifestar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la presentació, es tracta d'un projecte "ambiciós i estratègic" amb l'objectiu d'optimitzar la gestió del risc, la coordinació dels recursos disponibles i la capacitat de resposta efectiva davant les emergències.
El futur Centre Nacional d'Emergències se situarà al primer pis de l'edifici Nexes, d'Andorra Telecom, i la posada en marxa del Servei d'Atenció de Trucades d'Emergències en un únic telèfon d'emergències, 112, i del Centre Nacional està prevista per al 2027.