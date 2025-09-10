Andorra avança 100 places de la pròxima quota general de permisos de residència i treball

El nou contingent serà només per a professions determinades
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres l'ampliació de forma "quirúrgica" de la quota general d'immigració amb un petit contingent de 100 places per a determinades professions, segons ha explicat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.
Molné ha detallat que les places que s'atorguin d'aquest avançament es restessin de la quota de 900 treballadors que el Govern ja tenia previst aprovar durant el proper mes d'octubre.
Segons la ministra, l'avançament de la quota pretén "no ofegar al teixit empresarial" però al seu torn busca que el nombre de permisos de treball que es donin vagi d'acord amb la voluntat governamental d'impulsar un creixement digerible i sostenible, ha dit.
La nova quota, a més, entrarà en vigor unes setmanes abans del previst, concretament d'aquí a tres setmanes, quan habitualment el contingent s'aprovava a finals del mes d'octubre.
La intenció és garantir un creixement sostenible sense deixar de costat "els serveis bàsics i de primera necessitat" de la societat, així com certes ocupacions estratègiques per les quals no hi ha professionals al país.
PROFESSIONS
Molné ha indicat que la quota entrarà en vigor aquest dijous i serà per a les següents professions: sectors sanitaris i educatius, cuidadors en centres sociosanitaris, assistents domiciliaris i conductors d'autobús, així com aquelles professions englobades en els grups 1 i 2 de la classificació nacional d'ocupacions.
L'avançament de la quota que ha aprovat aquest dimecres el Govern respon a la necessitat de garantir les contractacions després que la quota fins ara vigent, aprovada a l'abril i que acabava a la fi d'octubre, es va esgotar a finals d'agost.