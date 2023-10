Andorra avalua crear una prestació per a cuidadors no professionals de persones dependents

El ministeri d'Afers Socials també preveu una baixa per "criteris socials"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Andorra avalua la creació d'una prestació adreçada a cuidadors no professionals de persones amb dependència.

Ho ha anunciat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, durant la compareixença que ha fet aquest divendres davant la comissió legislativa d'Afers Socials i Igualtat.

Marín ha explicat que, des que va accedir al càrrec la primavera passada, s'ha trobat amb persones que "han deixat de treballar per cuidar els seus pares", en optar per no portar-los a una residència, i ha considerat que seria positiu poder-los oferir una prestació específica.

Segons el seu criteri, la mesura va d'acord amb la voluntat del Govern andorrà d'allargar "al màxim" l'estada de les persones grans a casa, evitant la institucionalització.

La ministra ho veu com un "win-win", i ha advertit que la prestació comptaria amb un protocol molt exhaustiu, segons les seves paraules, per assegurar que qui accedeix a la prestació realment cuida un familiar pròxim amb dependència i ha hagut de deixar la feina.

NO CONCRETA L'IMPORT

Ara com ara, no ha concretat l'import de la prestació, però ha indicat que, per establir-lo, caldrà avaluar factors com la situació econòmica de la família o les necessitats a cobrir.

En aquest sentit, no ha descartat poder establir imports esglaonats en funció de cada cas, a més d'impartir formació als beneficiaris de la prestació.

La ministra no ha donat una data de posada en marxa de la mesura, però ha manifestat més d'una vegada que la voluntat és que sigui "com més aviat millor", si pot ser durant el 2024.

BAIXES

D'altra banda, la titular d'Afers Socials també ha explicat que es vol estudiar la creació d'una baixa laboral per criteris socials.

En aquest cas, ha posat d'exemple de beneficiaris una família amb un fill amb una malaltia oncològica i que s'ha de desplaçar fora del país per seguir un tractament.

"Han de poder tenir una baixa per estar tranquils", ha afirmat, després d'afegir que la previsió seria que la baixa l'administrés la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), però que la pagués el ministeri d'Afers Socials.

REVISAR TARIFES DE REEMBORSAMENT

Igualment, la ministra també ha anunciat que vol revisar les tarifes de reemborsament dels recursos de suport imprescindibles a les persones amb discapacitat, perquè fa "molts" anys que no es revisen.

Així, ha assenyalat que, per exemple, en el cas dels audiòfons només s'abonen una vegada cada cinc anys, tot i que calgui canviar-los més sovint, o que la tarifa per a les cadires de rodes elèctriques "és molt baixa".

CRÈDITS TOUS

Finalment, també ha apuntat la possibilitat que les persones amb discapacitat puguin accedir a crèdits tous per comprar recursos específics o per fer obres a casa.

La mesura encara està pendent d'"avaluar si és viable" per part del Ministeri de Finances.