Andorra avala dos nous reglaments per reforçar la igualtat i la representació laboral

Els textos han rebut el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS)
El Consell Econòmic i Social (CES) ha celebrat aquest dijous la primera reunió del nou curs de treball i ha emès un dictamen favorable a dos projectes reglamentaris impulsats pel Govern per reforçar la igualtat i la representació laboral, informa l'executiu en un comunicat.
En primer lloc, s'ha donat llum verda al reglament de registre i elecció de delegats dels assalariats i comitès d'empresa, que desenvolupa les modificacions incorporades recentment en el Codi de Relacions Laborals i que busca incentivar una major representació dels treballadors dins de les empreses i fomentar la negociació de convenis col·lectius.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que ha presidit la reunió del CES, ha destacat que actualment treballadors de dues empreses volen instar un procediment de designació de representants dels assalariats, fet que segons ella evidencia l'interès creixent per aquesta via de concertació.
Per la seva banda, la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha presentat el reglament del distintiu de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, una iniciativa per reconèixer a les empreses que acreditin el seu compromís amb la igualtat efectiva en l'àmbit laboral.
El distintiu permetrà identificar i posar en valor a les empreses que despleguin bones pràctiques en àmbits com la igualtat d'oportunitats, la promoció professional, la conciliació o la prevenció de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
MERCAT LABORAL
Durant la reunió també s'han abordat la situació del mercat laboral i les necessitats de contractació de determinats sectors econòmics, però Marsol ha recordat la necessitat de trobar un equilibri entre les demandes dels empresaris i l'objectiu del Govern de contenir el ritme de creixement del país.
Finalment, la ministra ha assenyalat que sectors com el comerç han demanat disposar de més flexibilitat a l'hora de cobrir les seves necessitats laborals, especialment per afavorir la fidelització dels treballadors.