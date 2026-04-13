Andorra augmenta fins als 4,1 milions el suport al sector agrícola i ramader

L'executiu ha incrementat la bossa econòmica per al sector en un 44% aquesta legislatura
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)
El pressupost del Govern d'Andorra per al 2026 preveu una bossa econòmica de 4,1 milions d'euros en concepte d'ajuts directes al sector agrícola, la qual cosa suposa un increment del 44% respecte a l'inici de la legislatura.
Les xifres les ha donat a conèixer el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que juntament amb el director d'Agricultura i Ramaderia, Josep Casal, ha presentat els principals canvis aplicats a diferents normatives per augmentar-ne el suport, informa el Govern andorrà en un comunicat.
Casal ha indicat que es reconeix el "rol essencial" que desenvolupa el sector primari tant en termes de manteniment del paisatge i la biodiversitat com en termes de producció de productes de qualitat de proximitat.
Entrant al detall, en primer lloc s'ha revisat el decret d'ajuts a pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, en què, a més dels increments fruit de l'IPC, també s'han modificat a l'alça els coeficients per equiparar millor els ajuts entre mascles i femelles de les espècies bovina, ovina, equina i caprina.
A més a més, es revalora el pagament per equins de races pesades per continuar equiparant l'ajut que es dona als bovins que no siguin de raça bruna d'Andorra; uns canvis que suposaran un increment de gairebé el 6% respecte a l'import global liquidat el 2025.
També s'ha revisat el reglament d'ajuts a la producció de productes sota règim de qualitat controlada, modificant-se les primeres per a engreix de bovins adults, prioritzant la productivitat i la millora de la qualitat del producte final.
Igualment, s'han revalorat els ajuts destinats a la producció de carn de vedell que es comercialitza amb el distintiu IGP Carn d'Andorra o el distintiu Carn de qualitat controlada d'Andorra.
INCREMENTS
Concretament, s'ha incrementat un 30% la prima d'engreix dels vedells nascuts entre els mesos de març i setembre i un 10% la prima dels vedells nascuts entre setembre i febrer, afavorint unes primes més similars.
En paral·lel s'ha revisat el reglament dels ajuts a la sega de prats amb un increment de fins al 10% de l'import que es paga per totes les tipologies de parcel·les de prat de sega, mantenint criteris com l'altitud i la dificultat del treball.
El Govern andorrà també ha creat un ajut destinat a la producció agrícola per promoure productes de cultiu, horta, arbres fruiters i de plantes aromàtiques i productes que es puguin obtenir de la seva transformació.
Una altra novetat és la creació d'un ajut destinat a la producció i cria d'ocells de corral, bé sigui per produir ous o per a la producció de carn, vinculada directament a la superfície agrària que es fa servir per beneficiar exclusivament els productors locals.
Així, s'atorgarà una subvenció proporcional a la superfície destinada a aquestes activitats amb un import de fins a 5.135 euros per hectàrea i any.
Finalment, el Govern andorrà també ha impulsat l'increment de l'IPC per als ajuts del sector del vi, les patates i la mel, i s'ha augmentat l'IPC per a la producció de productes ecològics.