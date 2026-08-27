Andorra atorga contribucions voluntàries de 14.400 euros a organismes de dret internacional

Els diners van dirigits a la Cort Penal Internacional i a l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha atorgat dues contribucions voluntàries per un valor total de 14.400 euros a la Cort Penal Internacional (CPI) i a l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia .
Segons ha informat l'Executiu en un comunicat aquest dijous, es contribueix amb 10.000 euros al Fons Fiduciari per a les Víctimes de la CPI, un programa que té com a primer objectiu atendre víctimes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra, a més d'intentar respondre a les necessitats físiques, psicològiques i materials de les víctimes.
Seguint la línia de treball del Ministeri, es proposa un any més centrar l'ajuda als programes que inclouen la perspectiva de gènere.
D'aquesta forma, aquest any la contribució d'Andorra es destinarà al Fons d'assistència a la República Centreafricana, que ha viscut diversos períodes de conflicte armat des de la seva independència en 1960 que han deixat un gran nombre de dones i nenes víctimes de violència sexual i de gènere.
BEQUES PER A ESTUDIANTS
D'altra banda, el Govern fa una aportació de 4.400 euros en favor de l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia , entitat educativa d'alt nivell que se centra en el dret internacional públic i privat.
Aquesta aportació permetrà el finançament de dues beques per a estudiants internacionals, una per al curs d'estiu i l'altra pel de hivern de l'any 2027, amb un cost de 2.200 euros per cada beca.
En els últims anys, el ministeri d'Afers exteriors ha aportat contribucions voluntàries a l'Acadèmia per finançar les citades beques i, a més, també ofereix la possibilitat de finançar una beca per a un estudiant o resident andorrà.