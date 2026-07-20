Andorra atorga als germans i músics Gerard i Lluís Claret l'Orde de Carlemany

La distinció reconeix la seva trajectòria artística i la seva contribució a la cultura del país
ORDINO (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha lliurat aquest dilluns l'Orde de Carlemany als germans i músics Gerard i Lluís Claret.
Segons informa l'executiu en un comunicat, la distinció reconeix els serveis destacats prestats a la cultura andorrana, la seva contribució a la promoció del país per tot el món i una trajectòria artística de projecció nacional i internacional que es perllonga durant gairebé sis dècades.
Durant l'acte de lliurament, celebrat en el Foyer de l'Auditori Nacional d'Andorra, en Ordino, Espot ha destacat que els germans Claret han contribuït "decisivament" a projectar Andorra més enllà de les seves fronteres i que s'han convertit en una referència imprescindible de la música clàssica en l'entorn cultural andorrà.
El cap de Govern ha subratllat que la seva trajectòria és el resultat "del talent, la disciplina i una passió constant" per la música, i també de la seva capacitat per ser un pont entre els grans mestres del segle XX i les noves generacions d'intèrprets.
Més enllà dels seus èxits artístics, Espot ha volgut destacar la seva aportació decisiva al desenvolupament de les institucions culturals del país, com el seu impuls de l'Institut de Música d'Andorra la Vella en 1980, la vinculació amb el Festival Internacional Narcís Yepes i el paper "fonamental" de Gerard Claret en la creació i consolidació de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA).
Nascuts a Andorra en 1951, Gerard i Lluís Claret són fills del polític català Andreu Claret Casadessús, un dels fundadors d'Esquerra Republicana de Catalunya i que es va instal·lar a Andorra en 1949, anys després de formar part de la resistència francesa contrària a l'ocupació alemanya i de ser detingut per la Gestapo.
Els germans Claret van iniciar la seva vocació sota la influència de Pau Casals i, després d'una exigent formació musical amb alguns dels principals mestres europeus, les seves carreres els van portar pels escenaris més prestigiosos del panorama internacional.
INTERPRETACIÓ MUSICAL
L'acte de lliurament de l'Orde de Carlemany ha permès als assistents gaudir de la interpretació per part dels dos germans del 'Allegro sostenuto del Duo III en si bemoll major', de Beethoven, a més de 'Els tres ninetes d'Ordino', d'Albert Gumí, que els músics van tocar en l'ONU amb motiu del 30 aniversari de l'adhesió d'Andorra a l'organisme.
A més, Gerard Claret ha interpretat, junt amb els seus fills, Jordi i Sergi, 'Oblivion', d'Astor Piazzola, mentre que Lluís Claret ha ofert la peça 'Adagi Cantabile del Trio en Do major, Op 87' de Beethoven, amb un trio de violoncels completat amb la seva esposa, Anna Mora, i el seu fill, Daniel.
L'Orde de Carlemany és una distinció honorífica destinada a reconèixer a persones o entitats que han realitzat mèrits destacats o serveis rellevants a l'Estat andorrà i, en el cas dels germans Claret, s'ha volgut distingir una trajectòria excepcional al servei de la música, la cultura i la projecció internacional del país.