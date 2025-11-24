Andorra atén 316 dones víctimes de violència de gener a octubre del 2025

El Govern del Principat engega la campanya 'Destapa la violència. No sempre deixa empremta'
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG) d'Andorra ha atès 316 dones entre gener i octubre del 2025, un 10% més de casos que en el mateix període de l'any anterior.
Les dades les ha donat a conèixer aquest dilluns la cap del departament de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada de la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.
Tot i que ara com ara es registri un increment respecte al 2024, Porras ha indicat que la previsió és tancar l'any amb unes xifres similars, després d'indicar que ara com ara hi ha estabilitat en les dades si bé "ha augmentat la detecció".
Del total de dones ateses, 157 són casos nous, 76 provenen de l'any 2024 i 83 són dones que han tornat després de ser ateses anteriorment, mentre que el tipus de violència més habitual que pateixen és el maltractament psicològic.
La responsable del departament de Polítiques d'Igualtat ha assenyalat que prop del 50% de les dones ateses ho han fet per iniciativa pròpia, la qual cosa confirma que el servei d'atenció a les víctimes és "conegut i està consolidat al país".
Porras també ha detallat que la franja d'edat més comuna entre les dones que acudeixen al servei és de 40 a 51 anys (38%), seguides de les de 28 a 39 anys (33%), i un 3% de la víctimes tenen una discapacitat reconeguda, majoritàriament malaltia mental.
CAMPANYA
D'altra banda, Cadena ha anunciat l'inici de la campanya 'Destapa la violència. No sempre deixa empremta', amb motiu del Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones que se celebra el 25 de novembre.
Cadena ha afirmat que l'objectiu és sensibilitzar la ciutadania que la violència no sempre és visible i donar visibilitat a totes les formes de violència de gènere per donar eines per "identificar i reconèixer situacions de violència".
La campanya es construeix al voltant de la imatge d'una tireta, símbol de les ferides que es tapen o minimitzen i el Govern andorrà preveu poder arribar a diversos públics "amb un relat visual impactant".