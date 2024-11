Andorra atén 142 casos nous de violència de gènere fins a l'octubre

287 dones han rebut suport específic

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El Servei d'Atenció a la Víctimes de Violència de Gènere del Govern d'Andorra ha atès 142 casos nous entre gener i octubre del 2024.

Ho han explicat aquest dilluns la secretària d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la cap de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, Mireia Porras, coincidint amb el 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

El Servei ha atès en total 287 casos de violència de gènere durant els deu primers mesos de l'any i Porras ha dit que, a més dels nous, n'hi ha 86 que corresponen a casos que ja venen d'anys anteriors, mentre que 59 són dones que han tornat al servei després d'haver-lo deixat.

LLINDAR DELS 300 CASOS

En tot el 2023 el servei va registrar 301 casos, per la qual cosa la cap de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat ha vaticinat que, durant els dos mesos que queden per acabar l'any, és probable que se superi el llindar dels 300 casos com l'any passat.

Porras ha explicat que des del 2018 els casos han augmentat, però que "no és per un augment de la violència", sinó per la feina feta des del servei i els altres departaments implicats en prevenció, formacions i protocols.

Aquests elements "fan el canvi per detectar els casos", segons Porras, que ha afegit que les formacions han de ser contínues per refrescar els coneixements i per arribar a tots els treballadors a causa de la rotació de personal existent.

MENYS DENÚNCIES DE DONES JOVES

Un 36% de les dones ateses tenen 40-51 anys, un 34% en tenen 28-39, mentre que la franja de 18-27 suposa el 15% dels casos, i les de menys de 18 anys, l'1%.

El 39% de les ateses estan solteres, un 27% casades i un 23% separades; i el 50% de les ateses arriben al servei per iniciativa pròpia, la qual cosa, segons Porras, vol dir que el servei "està consolidat i és conegut per la ciutadania".

AFECTA LA PSICOLOGIA

Sobre el tipus de violència, Porras ha afirmat que la psicològica afecta tots els casos, mentre que també hi ha hagut 163 casos de violència física, 137 de maltractament social, 128 de maltractament econòmic, 127 de maltractament ambiental, 64 de sexual, 76 casos de violència vicària i 5 casos de ciberviolència.

Les dades del Servei d'Atenció a la Víctimes de Violència de Gènere mostren que un 46% de les dones ateses denúncia la seva situació, i que un 70% no torna amb la seva parella.

Porras ha assegurat que fer la denúncia és "complicat" per a moltes dones perquè tenen un vincle amb la persona que les maltracta, com ser el pare dels seus fills.

Així i tot, "el més important" és que les dones coneguin el servei d'atenció, i ha recordat que uns anys enrere es pressionava perquè denunciessin i finalment el procés no sortia bé perquè elles se sentien molt malament i més culpables.