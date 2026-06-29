Andorra apujarà el salari mínim al juliol per mitigar l'impacte de la inflació

CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ
Espot anuncia en el debat d'orientació política més ajuts per als lloguers
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra avançarà al juliol l'actualització del salari mínim amb l'IPC per mitigar l'impacte de la inflació en l'economia familiar.
Ho ha anunciat el cap de l'executiu, Xavier Espot, aquest dilluns durant la primera sessió del debat d'orientació política, en el qual ha concretat que també s'actualitzaran determinades prestacions que estan vinculades a l'índex de preus al consum.
Espot ha remarcat que el Govern andorrà no pot permetre que la inflació erosioni la capacitat de les famílies d'arribar a final de mes, per la qual cosa ha garantit que s'actuarà "sempre que calgui" per protegir-les.
D'altra banda, Espot també ha anunciat l'aprovació d'un programa "ampli i ambiciós" d'ajuts amb l'objectiu que les llars no hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer.
El programa es destina a tots els arrendataris afectats per la fi de les pròrrogues del contracte, als qui tinguin un contracte signat a partir del 2022 --no subjecte a pròrroga forçosa-- i a les persones que han de formalitzar un nou contracte de lloguer per qualsevol circumstància.
El cap de govern ha insistit en la responsabilitat de l'executiu de compatibilitzar dos drets "legítims": d'una banda, el dret dels propietaris a recuperar progressivament la capacitat de disposar dels seus immobles i tenir certa llibertat amb la renda; i de l'altra, el dret dels inquilins de no veure's exposats a increments sobtats o situacions de vulnerabilitat.
Espot ha situat les polítiques d'habitatge com una de les principals prioritats de l'executiu, després de destacar una inversió de 143 milions d'euros, a més de les mesures ja adoptades per avançar cap a un mercat més "equilibrat, accessible i sostenible".
INCENTIUS PER ALS PRIVATS
Així mateix, amb la voluntat d'implicar el sector privat en la promoció d'habitatges de lloguer a preu assequible, el cap de govern ha avançat que en els pròxims dies es presentarà un programa d'incentius financers, fiscals i urbanístics.
La voluntat és que el programa es coordini amb els comuns (ajuntaments) per estimular persones físiques i jurídiques a promoure edificis destinats a lloguer residencial i es comprometin a mantenir preus assequibles durant un període determinat.
D'altra banda, en referència a les negociacions per despenalitzar l'avortament, Espot ha reafirmat la seva posició en assegurar que cap dona no hauria de ser penalitzada per prendre una decisió tan personal, per la qual cosa el deure del Govern andorrà és trobar una resposta que "conciliï els seus drets amb els de la nostra realitat institucional".
Finalment, Espot ha situat l'acord d'associació amb la UE com una de les decisions més transcendents per al futur del país i ha defensat que és una eina "imprescindible" per afrontar els reptes de futur del país.
Espot ha reiterat el compromís de l'executiu de sotmetre l'acord a referèndum un cop completat el procés institucional europeu, garantint que la ciutadania es pugui pronunciar de manera informada.