Andorra apujarà un 11,5% el sou base dels policies amb els salaris més baixos

El cos de seguretat es reforçarà amb noves incorporacions

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 6 (EUROPA PRESS)

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha anunciat aquest divendres que el sou base dels policies amb els salaris que se situen en els trams més baixos de l'escala salarial pujaran un 11,5%.

Espot ho ha anunciat en el discurs que ha pronunciat durant la celebració de la patrona de la policia, Maria Auxiliadora, i en què també ha dit que el cos creixerà amb tres efectius més durant aquest any per arribar a una plantilla total de 270 agents.

Per la seva banda, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha dit en unes declaracions als mitjans en acabar l'acte que després de revisar les taules salarials s'han detectat "algunes disfuncions".

Molné ha concretat que s'han detectat especialment en els salaris d'entrada, que implicaven que els sous fossin inferiors en comparació amb els d'altres cossos de seguretat dels països veïns.

Durant el seu discurs, Espot també ha animat les dones a presentar-se a les convocatòries de noves places, després d'assegurar que la igualtat no és només una lluita de dones, sinó que es tracta d'"una responsabilitat col·lectiva".

INTERVENCIONS

Per la seva banda, el director de la policia, Bruno Lasne, ha repassat l'activitat de l'últim any, amb més de 10.000 intervencions, prop de mil detencions i més de 4.000 infraccions denunciades, de les quals s'han resolt el 70%.

Lasne també ha subratllat que el 2024 s'ha registrat un increment de les agressions físiques i sexuals, fet que els comporta "estar més atents i prendre decisions sense dubtar", com per exemple reforçar els efectius a zones on s'ha estimat necessari.

De la mateixa manera ha apuntat com un altre "gran repte" de la policia, tant a Andorra com arreu del món, el gran creixement de les estafes, sobretot les relacionades amb inversions en criptomonedes i la intel·ligència artificial.

Els actes de commemoració de la patrona de la policia han començat amb una missa, després s'ha celebrat la cerimònia d'honor als símbols d'estat i la presentació d'armes i especialitzades.

Finalment, durant l'acte s'han entregat més de seixanta distincions i condecoracions a diferents membres del departament de policia i dels cossos policials estrangers, a més d'homenatjar els funcionaris que compleixen 10, 20 30 i 35 anys de servei, i als que s'han jubilat durant l'últim any.