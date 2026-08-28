Andorra aprova el títol estatal de bàtxelor en turisme

Tindrà una càrrega de 180 crèdits europeus distribuïts en tres cursos acadèmics
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS).
El govern d'Andorra ha aprovat la creació del títol estatal de bàtxelor en turisme, una nova titulació universitària de primer cicle que s'incorpora a l'oferta d'ensenyament superior del país i que correspon al nivell 6A del marc andorrà de qualificacions (MAQ, per les seves sigles en català).
El decret estableix les característiques comunes mínimes que hauran d'incloure els plans d'estudis de les institucions d'ensenyament superior que vulguin impartir aquesta titulació.
El bàtxelor tindrà una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus (ECTS), distribuïts en tres cursos acadèmics i sis semestres de 30 crèdits cadascun; la formació es podrà impartir en la modalitat presencial, no presencial o semipresencial i haurà d'incorporar entre 10 i 12 crèdits obligatoris d'estades formatives.
A més, els plans d'estudis hauran d'incloure, almenys, 6 crèdits optatius impartits en català i un mínim de 12 crèdits obligatoris vehiculats en anglès.
La titulació està orientada a proporcionar una formació especialitzada en els diferents àmbits de l'activitat turística i a desenvolupar competències vinculades a l'anàlisi de l'entorn turístic, la gestió de serveis i equips, el màrqueting i la comercialització, així com el disseny de productes i experiències turístiques sostenibles i innovadores.
També inclou competències relacionades amb la qualitat, la sostenibilitat i la gestió de les destinacions turístiques.
Els titulats podran desenvolupar funcions tècniques o de responsabilitat en sectors com l'allotjament i l'hotelería, la restauració i la gastronomia, la neu i el turisme actiu, el turisme de salut i benestar, el comerç i el turisme de compres, l'organització de congressos i esdeveniments o el màrqueting i la distribució digital, entre altres.