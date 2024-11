Andorra aprova un reglament per resoldre conflictes en l'àmbit de la doble imposició

Les novetats segueixen les recomanacions de l'OCDE

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 15 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha aprovat un nou reglament de procediments d'arranjament que té com a objectiu resoldre conflictes en l'àmbit de la doble imposició.

Els canvis introduïts en aquest reglament se centren en l'eliminació de les disposicions que podien limitar l'accés dels obligats tributaris per iniciar un procediment d'arranjament i així aclarir el procediment, informa el Govern andorrà en un comunicat.

No obstant això i per facilitar la consulta de la norma, el nou reglament inclou "totes les disposicions", tant aquelles que han patit modificacions com les que s'han mantingut invariables en relació amb les del reglament aprovat el maig del 2023.

A més a més, el nou reglament segueix les recomanacions de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) sobre l'efectivitat en l'accés a aquest procediment, prossegueix la nota de premsa.

Aquest reglament estableix les modalitats, els requisits i els mecanismes que s'han de seguir perquè els obligats tributaris puguin solucionar situacions que hagin implicat una doble imposició i aquesta no sigui conforme a les disposicions d'un conveni o d'un tractat per evitar la doble imposició del qual Andorra és part.

Finalment, el Govern andorrà detalla que el reglament aprovat desenvolupa una disposició de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, introduïda per la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres.