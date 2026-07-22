Andorra aprova el reglament per activar la quota especial de contractació en origen

S'oferiran 450 permisos temporals amb una durada màxima de 9 mesos
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)
El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat, a proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, el reglament de quota especial d'autoritzacions temporals d'immigració al sector hoteler en el marc del programa de contractació en origen.
Amb aquesta mesura, el Govern reforça les necessitats de personal del sector hoteler i permetrà donar resposta a la demanda creixent de mà d'obra derivada de la desestacionalització i el dinamisme del sector turístic del Principat, informa l'executiu en un comunicat.
Concretament, s'ha aprovat un contingent de 450 permisos temporals per una durada màxima de 9 mesos, de l'1 de desembre de 2026 fins al 31 d'agost de 2027.
La participació en aquest primer programa, que ha de servir com a prova pilot, i, en conseqüència, l'obtenció d'una autorització temporal de residència, és possible només per a persones nacionals d'un estat que no sigui membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu.
De la mateixa forma, el reglament es dirigeix tant a persones nouvingudes com a persones que ja han treballat anteriorment a Andorra, sempre que hagin transcorregut tres mesos des del venciment de l'anterior autorització temporal per poder sol·licitar-la i es trobin al seu país d'origen.
Aquest reglament està obert a totes les empreses del sector de l'hostaleria i la restauració amb codi d'activitat econòmica principal o secundària 55 o 56, i que responen a necessitats de temporada, independentment dels diferencials de personal contractat que puguin tenir.
A més, es mantenen els mateixos requisits i condicions de formació i experiència requerits per accedir a les autoritzacions temporals.
OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS
El programa implica l'obligació de l'empresari d'assumir, com a mínim, el 50% del cost del desplaçament del treballador fins al Principat, i de posar a la disposició d'aquest un allotjament adequat a les seves necessitats.
Igualment, el treballador ha d'acreditar de forma fefaent la tornada efectiva al país d'origen per obtenir una nova autorització d'immigració temporal per a contractació en origen.
El reglament entrarà en vigor el proper 27 de juliol i les sol·licituds es podran presentar telemàticament des de la seva entrada en vigor fins al 31 de març de 2027.