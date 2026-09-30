Andorra aprova una reducció de fins a 15 cèntims per al gasoil i de 20 per a la gasolina

La mesura entrarà en vigor aquest dijous donant continuïtat a les rebaixes ja existents
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha decidit donar continuïtat a les mesures per mitigar l'encariment del preu dels carburants i ha aprovat una rebaixa del preu del gasoil de fins a 15 cèntims i de 20 per a la gasolina.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat d'aquest dimecres, per al gasoil la rebaixa serà de 15 cèntims per litre durant el mes d'octubre, i de 8 durant el novembre.
Pel que fa a les gasolines, la rebaixa serà de 20, 13 i 6 cèntims per litre durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, respectivament.
"ASSEGURAR LA COMPETITIVITAT"
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha assenyalat que la mesura, compartida entre el Govern i els operadors privats, permet "assegurar la competitivitat dels preus" i defensar el poder adquisitiu de la ciutadania.
Perquè sigui possible, l'executiu promourà una altra vegada una modificació de la llei de mesures temporals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs que permetrà habilitar devolucions parcials de l'impost especial sobre els hidrocarburs venuts durant els propers tres mesos.
Lladós ha reiterat que el conjunt d'actuacions té caràcter temporal i que es continuarà fent un seguiment permanent de l'evolució dels preus dels carburants per decidir com procedir.
El ministre ha reconegut que s'està pendent del que fa Espanya en aquest àmbit, però que no hi ha voluntat d'actuar de forma "mimètica", sinó que s'adaptaran en funció dels productes i els marges que es tenen.