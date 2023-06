Andorra aprova una quota especial d'estiu amb 600 autoritzacions de treball

El Govern andorrà endureix els requisits per al reagrupament familiar

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 7 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres una nova quota especial d'estiu per al sector hoteler i de restauració que preveu un total de 600 autoritzacions de treball temporal.

Del total d'autoritzacions, 550 corresponen a permisos d'immigració temporals i 50 són permisos de treball temporer fronterer, informa l'executiu en un comunicat aquest dimecres.

Com és habitual, el reglament de quota especial per a l'estiu contempla la possibilitat d'ampliar fins a un 30% el nombre d'autoritzacions si calgués.

ESTER MOLNÉ

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que l'aprovació "consolida" aquesta tipologia de permisos després del bon funcionament, literalment, de l'any passat.

Cal recordar que la quota d'estiu es va aprovar per primera vegada l'any passat amb l'objectiu de "garantir la correcta activitat" de les empreses del país durant els mesos d'estiu.

VIGÈNCIA

Els permisos tindran vigència des de l'entrada en vigor del reglament --quan es publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra-- fins al 31 d'octubre.

D'altra banda, el termini per presentar sol·licituds també començarà quan entri en vigor el reglament i acabarà el 15 de setembre.

Molné ha dit que la quota d'estiu del 2023 va destinada a "persones que arribin per primera vegada al país", ja que la llei d'immigració estableix que han d'haver transcorregut cinc mesos des del final de l'autorització temporal anterior per poder-ne demanar una altra.

S'elimina d'aquesta manera l'excepció que es va aprovar l'any passat i que va permetre que els temporers que havien treballat a Andorra durant l'hivern poguessin encadenar a continuació la temporada d'estiu.

S'ha considerat que no calia l'excepció perquè aquest any els treballadors de temporada han tingut l'opció de regularitzar la seva situació accedint a un permís de residència i treball ordinari, formant part de la quota general.

REAGRUPACIÓ

D'altra banda, el consell de ministres ha aprovat la modificació del Reglament del Servei d'Immigració per reformular els mitjans econòmics disponibles de la persona que vulgui sol·licitar un reagrupament familiar.

Molné ha explicat que per fer la modificació s'ha considerat que "l'augment del cost de la vida" comporta que el salari del sol·licitant ha de ser més elevat per poder mantenir els seus familiars.

La voluntat és evitar que es pugui caure en "una situació de precarietat no buscada".

Així, s'estableix que el sol·licitant ha d'acreditar que la suma dels seus ingressos és del 100% del salari mínim (1.286 euros) per a ell, a més del 100% del salari mínim per a cadascun dels majors d'edat reagrupats i d'un 70% per a cadascun dels menors d'edat també reagrupats.