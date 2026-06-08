Andorra aprova una quota de 500 treballadors per a la temporada d'estiu

A l'hivern s'activarà una prova pilot de contractació en origen amb 450 places disponibles
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
El Consell Econòmic i Social (CES) d'Andorra ha emès un dictamen favorable al projecte de decret del Govern que estableix una quota especial de 500 autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2026 en el sector hoteler.
Segons ha informat l'Executiu en un comunicat, el nombre total d'autoritzacions es manté igual respecte a l'any passat i, concretament, preveu 450 autoritzacions per a temporers i 50 per a treballadors fronterers.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat positivament el dictamen favorable del CES i ha destacat que la mesura dona continuïtat a una eina que permet garantir el bon funcionament del sector turístic en períodes de màxima activitat.
En la mateixa sessió s'ha sotmès a informe del CES un avanç de 150 autoritzacions de la quota general, davant de la previsió que la quota actual s'esgoti pròximament, i per a poder donar resposta a necessitats urgents de sectors considerats essencials com el sanitari, l'educatiu, el transport col·lectiu de viatgers i l'assistència domiciliària.
AUTORITZACIONS TEMPORALS
La ministra també ha informat el CES sobre el projecte de reglament regulador de la contractació en origen, que permetrà engegar una prova pilot en el sector de l'hostaleria amb unes 450 places a partir de la temporada d'hivern 2026-2027.
El nou mecanisme preveu autoritzacions temporals d'una durada màxima de 9 mesos, vinculades a un sector i una ocupació determinats, i subjectes al compromís de tornada de la persona treballadora al seu país d'origen una vegada finalitzada la relació laboral.
El model estarà obert a treballadors extracomunitaris de qualsevol nacionalitat i estableix garanties específiques com l'obligació de l'empresa de facilitar allotjament al seu càrrec i d'assumir, com a mínim, el 50% del cost del viatge d'anada i volta.