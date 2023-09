Andorra aprova el projecte de llei que obligarà els residents a saber un mínim de català

Bonell assegura que l'objectiu és fomentar l'aprenentatge de la llengua oficial

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 13 (EUROPA PRESS)

El Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei de la llengua oficial, que entre altres mesures inclou l'obligació d'acreditar un nivell mínim de català per poder obtenir la primera renovació del permís de residència i treball.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat en roda de premsa que la llengua oficial del país és "una responsabilitat de tots" i que suposa, ha dit, una eina valuosa per a la identitat i sobirania, per la qual cosa els poders públics han de garantir la seva supervivència.

Entre els canvis destacats figura l'obligació d'acreditar unes nocions bàsiques de català per obtenir la primer renovació del permís de residència i treball.

En aquest punt, el Principat disposa de diverses modalitats de permisos de residència i l'afectat és el que tenen la majoria de treballadors assalariats d'origen estranger que hi ha al país.

En canvi, la mesura no afecta als residents passius (aquelles persones que vénen a Andorra a residir però sense treballar) ni tampoc als permisos de residència i treball per compte propi, que són, per exemple, el dels 'youtubers' o dels treballadors de temporada o fronterers.

AFECTARÀ A UNS 3.000 RESIDENTS EN 2024

Segons Bonell, el Govern ha estimat que uns 3.000 residents que han de renovar el seu permís de residència l'any 2024 es veuran afectats per l'obligació.

D'altra banda, la llei també inclourà l'exigència mínima de fer la salutació inicial en català en l'atenció al públic i conèixer el vocabulari bàsic de la professió.

La ministra ha aclarit que els requisits no volen "impedir l'arribada de ningú per raó de llengua", sinó fomentar l'aprenentatge del català una vegada la persona ja resideix al Principat, a més d'integrar-lo a la societat a través del coneixement de la llengua oficial del país.

ORGANISMES

Per garantir l'ús de la llengua oficial, el projecte de llei preveu la creació de dos organismes encarregats de la política lingüística: la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació i el Consell Nacional per la Llengua.

A més, el text proposa la participació del Consell General (Parlament), el Govern i els comuns (ajuntaments), amb una administració tècnica del departament de Política Lingüística.

La normativa també fa al·lusió a l'ús del català en l'administració de justícia i en la resolució alternativa de conflictes, establint l'ús de traductors i intèrprets per a les persones que no entenguin el català.

D'altra banda, fa referència a l'ús de la llengua de signes catalana i es dóna "un pas endavant" en la modernització del llenguatge administratiu i de les comunicacions públiques.

Finalment, el text actualitza les sancions per incompliment de la normativa lingüística "amb racionalitat i objectivitat".