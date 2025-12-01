Andorra aprova el pla d'acció nacional per la llengua 2026-2028

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats qualifica el dia d'"històric"
ENCAMP (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
El Consell Nacional per la Llengua d'Andorra ha aprovat el pla d'acció nacional per la llengua 2026-2028 en una reunió celebrada aquest dilluns.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, el document és l'eina de planificació dels objectius i de les actuacions de política lingüística de totes les institucions i entitats del país.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha qualificat el dia d'"històric", com també ho va ser el de l'aprovació de la nova llei del català, perquè el pla és la primera fructificació explícita de la nova llei.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha expressat que amb aquest document les administracions i el teixit social i econòmic del país es comprometen a continuar treballant per protegir el català com a "element d'identitat i cohesió social".
DOS GRANS OBJECTIUS
El pla d'acció nacional per la llengua conté dos grans objectius a assolir durant el trienni 2026-2028: consolidar el compromís i activitat institucional per protegir la llengua pròpia com a element d'identitat i cohesió social i reafirmar el coneixement i l'ús del català entre la població.
D'aquests dos objectius se'n desprenen vint més d'específics que s'executaran a través de 22 actuacions concretes per assolir els objectius, indicadors per mesurar-ne el compliment, el calendari d'implementació i el pressupost estimat, a més de la institució o entitat responsable de cada actuació.
ACCIONS PREVISTES
Entre les accions previstes en matèria de coneixement lingüístic del personal de les administracions destaquen establir el coneixement del català com a criteri qualitatiu puntuable en els concursos d'empreses de serveis personals i l'organització de tallers de llengua.
En matèria de coneixement del català de la població es preveuen accions com l'elaboració de l'Estudi de coneixement i usos lingüístics del 2026 i un estudi específic sobre la població escolar (2028) a més d'engegar una campanya per incentivar l'ús del català entre els nouvinguts.
Per reafirmar el coneixement del català entre la població s'inclou l'obertura de nous centres de català, ampliar el pla de foment de la lectura escolar en català en els tres sistemes educatius públics, el suport a creadors de contingut digital en català o incloure formació de llengua en els plans de formació de les empreses de més de 30 persones assalariades.