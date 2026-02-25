Andorra aprova 7 noves sol·licituds del programa d'avals per comprar un habitatge

L'import mitjà del preu de compra és de 407.375 euros
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)
El consell de ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres 7 noves sol·licituds del Programa d'accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual.
Segons ha informat l'executiu en un comunicat, l'import mig del preu de compra dels habitatges que formen part del programa és de 407.375 euros i el de la subvenció dels interessos, de 58.047,54 euros.
El programa es va anunciar el mes d'octubre passat i des de llavors, el ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha rebut un total de 15 sol·licituds, de les quals 8 s'han resolt de forma favorable, 2 han desistit i 5 estan pendents de valoració.
El programa estableix un aval del Govern del 100% del préstec durant els primers 7 anys, període durant el qual l'executiu es fa càrrec del pagament de tots els interessos.
Per poder accedir a ell, s'ha d'acreditar una residència mínima de 7 anys al país, no tenir cap habitatge de propietat i disposar d'un patrimoni inferior al 30% del preu de l'habitatge, la qual no pot tenir un preu de compra superior a 600.000 euros.
El banc on se sol·licita la hipoteca fa una anàlisi de solvència que, si és desfavorable, es deriva a l'Institut Nacional de l'Habitatge que emet el seu informe, i una vegada superades aquestes fases, es procedeix a l'escriptura notarial entre comprador, banc i Govern.
El préstec hipotecari s'estructura en dos trams d'amortització: un primer de 7 anys a un interès d'Euríbor +0% a càrrec del Govern, i el segon fins a completar la hipoteca a un interès d'Euríbor +0,50%.
AMORTITZACIÓ I QUOTA
Els terminis d'amortització són d'entre 20 i 50 anys sense que, en cap cas, el beneficiari del programa superi els 80 anys en acabar el préstec.
D'altra banda, el programa preveu que la quota mensual sigui equivalent a una tercera part dels ingressos dels beneficiaris.