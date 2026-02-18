Andorra aprova noves mesures de suport al teixit econòmic del Pas de la Casa després de tancar-se la RN20

Es preveuen descomptes en la factura elèctrica i ajudes al transport turístic i de mercaderies
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 18 (EUROPA PRESS)
El consell de ministres del Govern d'Andorra ha aprovat aquest dimecres noves mesures per seguir recolzant el teixit econòmic del Pas de la Casa per les afectacions derivades del tancament de la carretera RN20.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que les mesures són un reforç de les ja anunciades la setmana passada i tenen la voluntat recolzar la localitat fronterera en un moment "complex", informa el Govern en un comunicat.
Casal ha destacat que s'ha escoltat al teixit econòmic i s'han adoptat mesures "immediates i útils" que permetin minimitzar els efectes d'una situació sobrevinguda arran d'un lliscament de pedres que es va produir a finals de gener i que les autoritats franceses preveuen que mantingui la carretera d'accés a Andorra tancada fins al maig.
Una de les noves mesures que el Govern ha acordat aquest dimecres ha estat un descompte en la factura elèctrica en la part del consum a aquells negocis del Pas de la Casa que acreditin una disminució dels ingressos durant el període del tall de carretera.
El decret s'aprovarà la setmana que ve i busca alleugerir els costos en un moment en què part del comerç, la restauració i l'hotelería registren una afluència inferior a l'habitual.
Aquest dimecres també s'ha validat el finançament d'una part del sobrecost de combustible que genera haver de realitzar un trajecte més llarg a través de la Cerdanya i el túnel de Puymorens.
Concretament se subvencionarà amb 200 euros aquells busos d'operadors turístics que arribin al Pas per la via alternativa per intentar assegurar que els vehicles mantinguin les rutes previstes malgrat el tall de carretera i s'evitin cancel·lacions.
La mateixa mesura es farà extensiva als transportistes de mercaderies que tenen un cost extra per l'ampliació dels seus trajectes.
XEC DE 30 EUROS
Casal també ha anunciat que aquest cap de setmana s'activarà el procediment per beneficiar-se del descompte de 30 euros per omplir el dipòsit del cotxe destinat als turistes procedents de la regió d'Occitània i que forma part del primer paquet de mesures adoptat la setmana passada.
Els turistes francesos que arribin d'aquesta regió, s'hauran de dirigir a l'oficina de turisme del Pas de la Casa per gaudir del descompte que busca mantenir l'atractiu d'Andorra com a destinació de proximitat.
El consell de ministres d'aquest dimecres s'ha celebrat en el Pas de la Casa de forma "excepcional" com a gest polític explícit per mostrar el suport del Govern a la població i al conjunt del teixit econòmic afectat.